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Є ризик дефіциту — енергетик попередив про проблеми у системі

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Дата публікації: 25 липня 2025 22:10
Ризики дефіциту електроенергії зростають - Станіслав Ігнатьєв
Голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. Фото: кадр з відео

У денний час сонячна генерація в Україні недодає до 28% потужності через хмарну погоду. Це створює додаткове навантаження на енергосистему.

Про це повідомив голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі програми Вечір.LIVE.

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Ризики дефіциту електроенергії зростають

"Виникла потреба економити, бо ми маємо всі передумови для дефіциту електроенергії. Поки що його офіційно немає, але формування вже почалося", — пояснив Ігнатьєв.

Особливо гостро питання постає для східного регіону. Нещодавно ворог завдав удару по найбільшій в Україні Зміївській тепловій електростанції, розташованій у Харківській області. Саме ця станція забезпечувала електроенергією одразу чотири області на сході країни.

За його словами, окрім погодних умов, на енергетичну ситуацію впливають також планові ремонти на атомних електростанціях. 

"Сонячні станції існують, але в денний період вони не можуть забезпечити всіх потреб — особливо в офісних будівлях, рітейлі, логістичних центрах, де цілодобово працюють системи охолодження. Атомну генерацію теж частково виведено в ремонт: зараз три з дев'яти енергоблоків перебувають на перезавантаженні палива", — додав Ігнатьєв.

Особливо напруженим є період ранкового та вечірнього піків споживання — саме тоді одночасно вмикаються бойлери, чайники, кавоварки, ліфти та інша побутова техніка. Наразі енергетики утримують баланс в енергосистемі завдяки імпорту електроенергії, однак, як зазначає Ігнатьєв, існують усі передумови для виникнення дефіциту.

Нагадаємо, в Україні подекуди виникають перебої з електропостачанням через обстріли з боку Росії.

Тим часом інші експерти вважають, що наразі підстав для повернення до графік відключення світла немає, проте назвали ризики, коли це можливо.

сфера енергетики війна в Україні енергетика світло енергоефективність
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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