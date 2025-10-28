Россия обстреляла Запорожскую область — есть пострадавшие и разрушения

Разрушенное жилье в Запорожье. Фото: REUTERS/Stringer

В результате новых российских атак по Запорожской области за минувшие сутки погиб один человек, еще трое получили ранения. За прошедшие сутки войска России нанесли 396 ударов по 15 населенным пунктам региона.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Последствия обстрелов России по Запорожской области

Под интенсивным огнем оказались Васильевский, Запорожский и Пологовский районы. В общем российские войска совершили четыре авиаудара по Терноватому, Новому Запорожью, Новоуспеновскому и Малиновке. Кроме того, было зафиксировано 233 атаки дронов различных типов, преимущественно FPV, по Приморскому, Степному, Гуляйполю, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Волшебному и Верхней Терсе.

Российские войска также трижды обстреляли из реактивных систем залпового огня Новониколаевку, Новоандреевку и Малую Токмачку, а еще 156 раз открывали огонь из артиллерии по территориям населенных пунктов Червоноднепровка, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривне. Всего за сутки поступило 36 сообщений о повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

В Степногорской громаде в результате артиллерийского обстрела Приморского погиб 44-летний мужчина — снаряд попал в жилой дом, который был полностью разрушен. В Запорожском районе 60-летняя женщина получила ранения во время вражеской атаки и сейчас получает необходимую медицинскую помощь.

В Терноватом россияне сбросили управляемые авиабомбы, в результате чего разрушены школа и частный дом, повреждены хозяйственные постройки. В Пологовском районе оккупанты нанесли три удара, во время которых ранения получили две женщины — 62 и 18 лет. Поврежден ряд частных зданий и прилегающие территории.

Напомним, вчера в Запорожской ОГА сообщали о более 700 обстрелов со стороны российских войск по территории области.

Тем временем в Укрэнерго сообщили, почему в Украине начались проблемы со стабильным электроснабжением.