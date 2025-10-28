Відео
Україна
Головна Новини дня Є десятки руйнувань — як РФ атакувала Запорізьку область за добу

Є десятки руйнувань — як РФ атакувала Запорізьку область за добу

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 08:22
Оновлено: 08:21
Росія обстріляла Запорізьку область — є постраждалі та руйнування
Зруйноване житло в Запоріжжі. Фото: REUTERS/Stringer

Внаслідок нових російських атак по Запорізькій області за минулу добу загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Протягом минулої доби війська Росії завдали 396 ударів по 15 населених пунктах регіону.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Росії по Запорізькій області

Під інтенсивним вогнем опинилися Василівський, Запорізький та Пологівський райони. Загалом російські війська здійснили чотири авіаудари по Тернуватому, Новому Запоріжжю, Новоуспенівському та Малинівці. Крім того, було зафіксовано 233 атаки дронів різних типів, переважно FPV, по Приморському, Степовому, Гуляйполю, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Верхній Терсі.

Російські війська також тричі обстріляли з реактивних систем залпового вогню Новомиколаївку, Новоандріївку та Малу Токмачку, а ще 156 разів відкривали вогонь з артилерії по територіях населених пунктів Червонодніпровка, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка та Чарівне. Загалом за добу надійшло 36 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

У Степногірській громаді внаслідок артилерійського обстрілу Приморського загинув 44-річний чоловік — снаряд влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано. У Запорізькому районі 60-річна жінка дістала поранення під час ворожої атаки та зараз отримує необхідну медичну допомогу.

У Тернуватому росіяни скинули керовані авіабомби, внаслідок чого зруйновано школу та приватний будинок, пошкоджено господарські споруди. У Пологівському районі окупанти завдали трьох ударів, під час яких поранення отримали дві жінки — 62 та 18 років. Пошкоджено низку приватних будівель та прилеглі території.

Нагадаємо, вчора в Запорізькій ОВА повідомляли про понад 700 обстрілів з боку російських військ по території області. 

Тим часом в Укренерго повідомили, чому в Україні почалися проблеми зі стабільним електропостачанням.

Запорізька область обстріли війна в Україні руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
