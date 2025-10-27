Росія атакувала Запорізьку область безпілотниками — які наслідки

Пожежа на місці атаки. Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російського обстрілу Гуляйпільської громади в Запорізькій області загинула одна людина, ще одну було поранено. Також в області зафіксовано десятки випадків пошкоджень житлової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Протягом минулої доби війська РФ здійснили масовані атаки по 24 населених пунктах області, завдавши загалом 701 удар. Під вогнем опинилися як прифронтові громади, так і населені пункти в тилу.

За даними адміністрації, російська армія провела 16 авіаційних ударів по Веселянці, Новояковлівці, Тернуватому, Степногірську, Оріхову, Рівнопіллю, Солодкому, Залізничному та Преображенці. Окрім того, зафіксовано 460 атак безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами, які вдарили по Біленькому, Запасному, Кушугуму, Степногірську, Плавнях, Гуляйполі, Щербаках, Новомиколаївці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ї, Зеленому Гаю та Малинівці.

Наслідки вибухів. Фото: ДСНС Запоріжжя

Російські війська також застосували реактивні системи залпового вогню — сім ударів РСЗВ накрили території Степового, Малинівки та Новоандріївки. Окрім цього, зафіксовано 218 артилерійських обстрілів по населених пунктах Степногірськ, Плавні, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Зелений Гай і Малинівка.

Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктурні об’єкти — до ОВА надійшло 20 відповідних повідомлень. Також енергетики вже відновили електропостачання для 1 740 абонентів у Новомиколаївці, які залишалися без світла після обстрілів. Роботи тривають і далі.

Водночас з міркувань безпеки, ще у шести населених пунктах тимчасово знеструмлено 762 абоненти. В ОВА повідомили, що як тільки безпекові обставини дозволять, ремонтні бригади продовжать відновлення електромереж.

Нагадаємо, також під атакою опинилась Донецька область, де внаслідок обстрілу загинула людина.

Нещодавно у Запорізькій області під атакою опинилися рятувальники ДСНС — один із вогнеборців отримав поранення.