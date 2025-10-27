Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ завдала понад 700 ударів по Запорізькій області — є жертва

РФ завдала понад 700 ударів по Запорізькій області — є жертва

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 08:34
Оновлено: 08:37
Росія атакувала Запорізьку область безпілотниками — які наслідки
Пожежа на місці атаки. Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російського обстрілу Гуляйпільської громади в Запорізькій області загинула одна людина, ще одну було поранено. Також в області зафіксовано десятки випадків пошкоджень житлової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

Росія масовано атакувала Запорізьку область

Протягом минулої доби війська РФ здійснили масовані атаки по 24 населених пунктах області, завдавши загалом 701 удар. Під вогнем опинилися як прифронтові громади, так і населені пункти в тилу.

За даними адміністрації, російська армія провела 16 авіаційних ударів по Веселянці, Новояковлівці, Тернуватому, Степногірську, Оріхову, Рівнопіллю, Солодкому, Залізничному та Преображенці. Окрім того, зафіксовано 460 атак безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами, які вдарили по Біленькому, Запасному, Кушугуму, Степногірську, Плавнях, Гуляйполі, Щербаках, Новомиколаївці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ї, Зеленому Гаю та Малинівці.

Запорізька область обстріли
Наслідки вибухів. Фото: ДСНС Запоріжжя

Російські війська також застосували реактивні системи залпового вогню — сім ударів РСЗВ накрили території Степового, Малинівки та Новоандріївки. Окрім цього, зафіксовано 218 артилерійських обстрілів по населених пунктах Степногірськ, Плавні, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Зелений Гай і Малинівка.

Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктурні об’єкти — до ОВА надійшло 20 відповідних повідомлень.  Також енергетики вже відновили електропостачання для 1 740 абонентів у Новомиколаївці, які залишалися без світла після обстрілів. Роботи тривають і далі.

Водночас з міркувань безпеки, ще у шести населених пунктах тимчасово знеструмлено 762 абоненти. В ОВА повідомили, що як тільки безпекові обставини дозволять, ремонтні бригади продовжать відновлення електромереж.

Нагадаємо, також під атакою опинилась Донецька область, де внаслідок обстрілу загинула людина

Нещодавно у Запорізькій області під атакою опинилися рятувальники ДСНС — один із вогнеборців отримав поранення

російські війська смерть Запорізька область обстріли війна в Україні руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації