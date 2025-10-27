Россия атаковала Запорожскую область беспилотниками — какие последствия

Пожар на месте атаки. Фото: Запорожская ОГА

В результате российского обстрела Гуляйпольской громады в Запорожской области погиб один человек, еще один был ранен. Также в области зафиксированы десятки случаев повреждений жилой и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

За прошедшие сутки войска РФ осуществили массированные атаки по 24 населенным пунктам области, нанеся в целом 701 удар. Под огнем оказались как прифронтовые громады, так и населенные пункты в тылу.

По данным администрации, российская армия провела 16 авиационных ударов по Веселянке, Новояковлевке, Терноватому, Степногорску, Орехову, Ровнополью, Сладкому, Железнодорожному и Преображенке. Кроме того, зафиксировано 460 атак беспилотниками различных типов, преимущественно FPV-дронами, которые ударили по Беленькому, Запасному, Кушугуму, Степногорску, Плавням, Гуляйполе, Щербакам, Новониколаевке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Волшебному, Белогорью, Зеленому Гаю и Малиновке.

Последствия взрывов. Фото: ГСЧС Запорожья

Российские войска также применили реактивные системы залпового огня — семь ударов РСЗО накрыли территории Степного, Малиновки и Новоандреевки. Кроме этого, зафиксировано 218 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Степногорск, Плавни, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное, Белогорье, Зеленый Гай и Малиновка.

В результате атак повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты — в ОВА поступило 20 соответствующих сообщений. Также энергетики уже восстановили электроснабжение для 1 740 абонентов в Новониколаевке, которые оставались без света после обстрелов. Работы продолжаются и дальше.

В то же время из соображений безопасности, еще в шести населенных пунктах временно обесточены 762 абонента. В ОВА сообщили, что как только обстоятельства безопасности позволят, ремонтные бригады продолжат восстановление электросетей.

Напомним, также под атакой оказалась Донецкая область, где в результате обстрела погиб человек.

Недавно в Запорожской области под атакой оказались спасатели ГСЧС — один из пожарных получил ранения.