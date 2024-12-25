Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Япония передаст еще $3 млрд — разговор Зеленского с премьером arrow

Япония передаст еще $3 млрд — разговор Зеленского с премьером

25 декабря 2024 17:19
Катерина Османская - Редактор
Зеленский поздравил Шигеру Ишибу с избранием на должность премьер-министра Японии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Telegram
Катерина Османская - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Шигеру Ишибу с избранием на должность премьер-министра Японии и выразил благодарность японскому народу за масштабную гуманитарную и финансовую помощь Украине. Общий объем поддержки составляет 12 млрд долларов, что позволяет спасти тысячи жизней.

Об этом Зеленский написал в Telegram в среду, 25 декабря.

Читайте также:

Что известно о разговоре Зеленского с Шигеру Ишибу

В ходе разговора президент проинформировал японского лидера о массированных ракетных ударах, которые Россия нанесла по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на Рождество. Президент также отметил важность поддержки Японии в стремлении достичь справедливого и продолжительного мира.

Глава государства поблагодарил правительство Японии за решение передать Украине еще 3 млрд долларов, полученных за счет замороженных российских активов. Кроме того, Япония предоставит дополнительную помощь для восстановления энергетической инфраструктуры и строительства укрытий.

Стороны договорились продолжить диалог и встретиться для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Напомним, накануне Зеленский провел разговор со своим коллегой из Анголы Жуау Лоренсу. Украинский лидер поблагодарил последнего за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив важность единства и солидарности Африки в вопросах восстановления мира.

Также ранее Зеленский встретился с директором Центрального разведывательного управления Биллом Бернсом. Он посетил Украину с последним визитом в качестве главы разведки.

Владимир Зеленский переговоры военная помощь Япония война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:12 В Укрэнерго сообщили, какие завтра будут графики отключений

18:12 Больничные выплаты для педагогов — что возмущает учителей

18:00 Бойцы "Азова" вспомнили, как над ними издевались в плену РФ

17:51 В Украине осудили шестерых предателей, воевавших на стороне РФ

17:51 В Одессе зажгли первую свечу Хануки — как это было, фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

17:48 Гендиректор YASNO подытожил результаты рождественской атаки РФ

17:45 Несколько регионов заметите снегом — прогноз погоды на завтра

17:44 Как купить шторы, которые подчеркнут ваш интерьер

17:36 Украина получила 150 млн евро от ЕС — на что пойдут средства

18:12 В Укрэнерго сообщили, какие завтра будут графики отключений

18:12 Больничные выплаты для педагогов — что возмущает учителей

18:00 Бойцы "Азова" вспомнили, как над ними издевались в плену РФ

17:51 В Украине осудили шестерых предателей, воевавших на стороне РФ

17:51 В Одессе зажгли первую свечу Хануки — как это было, фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:48 Гендиректор YASNO подытожил результаты рождественской атаки РФ

17:45 Несколько регионов заметите снегом — прогноз погоды на завтра

17:44 Как купить шторы, которые подчеркнут ваш интерьер

17:36 Украина получила 150 млн евро от ЕС — на что пойдут средства

17:25 В Украине появилась новая афера — при чем здесь Новая почта

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Text

08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине