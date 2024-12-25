Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Шигеру Ишибу с избранием на должность премьер-министра Японии и выразил благодарность японскому народу за масштабную гуманитарную и финансовую помощь Украине. Общий объем поддержки составляет 12 млрд долларов, что позволяет спасти тысячи жизней.

Об этом Зеленский написал в Telegram в среду, 25 декабря.

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В ходе разговора президент проинформировал японского лидера о массированных ракетных ударах, которые Россия нанесла по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на Рождество. Президент также отметил важность поддержки Японии в стремлении достичь справедливого и продолжительного мира.

Глава государства поблагодарил правительство Японии за решение передать Украине еще 3 млрд долларов, полученных за счет замороженных российских активов. Кроме того, Япония предоставит дополнительную помощь для восстановления энергетической инфраструктуры и строительства укрытий.

Стороны договорились продолжить диалог и встретиться для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Напомним, накануне Зеленский провел разговор со своим коллегой из Анголы Жуау Лоренсу. Украинский лидер поблагодарил последнего за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив важность единства и солидарности Африки в вопросах восстановления мира.

Также ранее Зеленский встретился с директором Центрального разведывательного управления Биллом Бернсом. Он посетил Украину с последним визитом в качестве главы разведки.