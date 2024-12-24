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Важливо для миру — що пообіцяв Зеленському президент Анголи

24 грудня 2024 16:33
Катерина Османська - Редактор
Зеленський поговорив з президентом Анголи — деталі розмови
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
Катерина Османська - Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм колегою з Анголи Жуау Лоренсу. Український лідер подякував останньому за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, наголосивши на важливості єдності й солідарності Африки у питаннях відновлення миру.  

Про це Зеленський написав в Telegram у вівторок, 24 грудня.

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Сторони обговорили перспективи розвитку двосторонніх відносин у ключових напрямах. Зокрема, у сфері продовольчої безпеки, логістики, сільського господарства, створення зернових хабів та гуманітарного розмінування. Українська сторона вже працює над призначенням посла України в Анголі для активізації співпраці.  

Зеленський запросив Жуау Лоренсу відвідати Україну, й ангольський лідер прийняв запрошення. Наразі обидві команди працюють над організацією цього візиту.  

"Наші команди працюватимуть над можливістю такого візиту", — додав президент України.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його війська можуть прибути в Україну. Британці будуть тут навчати та готувати солдатів. Гілі став першим представником уряду, який публічно підтримав такий крок.

Велика Британія підготувала для України черговий пакет допомоги вартістю 286 мільйонів доларів. Це рішення спрямоване на підсилення ЗСУ у протистоянні російській агресії.

Володимир Зеленський переговори політики президент війна в Україні

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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