Зеленский поговорил с президентом Анголы - детали разговора

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим коллегой из Анголы Жуау Лоренсу. Украинский лидер поблагодарил последнего за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив важность единства и солидарности Африки в вопросах восстановления мира.

Об этом Зеленский написал в Telegram во вторник, 24 декабря.

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Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений по ключевым направлениям. В частности, в сфере продовольственной безопасности, логистики, сельского хозяйства, создания зерновых хабов и гуманитарного разминирования. Украинская сторона уже работает над назначением посла Украины в Анголе для активизации сотрудничества.

Зеленский пригласил Жуау Лоренсу посетить Украину, и ангольский лидер принял приглашение. Обе команды работают над организацией этого визита.

"Наши команды будут работать над возможностью такого визита", —добавил президент Украины.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что его войска могут прибыть в Украину. Британцы будут здесь обучать и готовить солдат. Гили стал первым представителем правительства, публично поддержавшим такой шаг.

Великобритания подготовила для Украины очередной пакет помощи стоимостью 286 миллионов долларов. Это решение направлено на усиление ВСУ для противостояния российской агрессии.