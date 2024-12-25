Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський привітав Шігеру Ішібу з обранням на посаду прем’єр-міністра Японії та висловив подяку японському народові за масштабну гуманітарну й фінансову допомогу Україні. Загальний обсяг підтримки становить 12 млрд доларів, що дозволяє врятувати тисячі життів.

Про це Зеленський написав в Telegram у середу, 25 грудня.

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Під час розмови президент поінформував японського лідера про масовані ракетні удари, які Росія завдала по енергетичній інфраструктурі України в ніч на Різдво. Президент також відзначив важливість підтримки Японії у прагненні досягти справедливого та тривалого миру.

Глава держави подякував уряду Японії за рішення передати Україні ще 3 млрд доларів, отриманих за рахунок заморожених російських активів. Крім того, Японія надасть додаткову допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури та будівництва укриттів.

Сторони домовилися продовжити діалог і зустрітися для обговорення подальшої співпраці.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів розмову зі своїм колегою з Анголи Жуау Лоренсу. Український лідер подякував останньому за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, наголосивши на важливості єдності й солідарності Африки у питаннях відновлення миру.

Також раніше Зеленський зустрівся з директором Центрального розвідувального управління Біллом Бернсом. Він відвідав Україну з останнім візитом як глава розвдіки.