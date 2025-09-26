Украина просит у США ракеты Tomahawk

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский просил у главы США Дональда Трампа ракеты Tomahawk. Это обсуждалось во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН 23 сентября.

Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что Зеленский привел аргумент, что такие высокотехнологичные системы вооружения, каковыми являются Tomahawk, заставят российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Однако пока нет подтверждения того, что США согласятся передать ракеты Tomahawk Украине.

Что известно о ракетах Tomahawk

Дальность их полета составляет более 2400 км, а боеголовка весит 450 кг. Издание пишет, что эти крылатые ракеты гораздо эффективнее любого аналогичного оружия большой дальности, переданного Украине западными союзниками.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что Трамп уже по-другому относится к войне в Украине.

Также Трамп признал, что Украина может вернуть себе все территории, и назвал, что для этого нужно.