Україна просить в США ракети Tomahawk

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський просив у очільника США Дональда Трампа ракети Tomahawk. Це обговорювалось під час закритої зустрічі на полях Генасамблеї ООН 23 вересня.

Про це пише британська газета The Telegraph з посиланням на джерела.

Навіщо Україні ракети Tomahawk — пояснення Зеленського

Зазначається, що Зеленський навів аргумент, що такі високотехнологічні системи озброєння, якими є Tomahawk, змусять російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для обговорення мирної угоди.

Проте наразі немає підтвердження того, що США погодяться передати ракети Tomahawk Україні.

Що відомо про ракети Tomahawk

Дальність їхнього польоту складає понад 2400 км, а боєголовка важить 450 кг. Видання пише, що ці крилаті ракети набагато ефективніші за будь-яку аналогічну зброю великої дальності, передану Україні західними союзниками.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Трамп вже по-іншому ставиться до війни в Україні.

Також Трамп визнав, що Україна може повернути собі всі території і назвав, що для цього потрібно.