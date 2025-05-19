Министр финансов США подтвердил, что Трамп готов ужесточить санкции против Путина

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки совместно с Европой собираются усилить санкции против РФ. Это произойдет, если диктатор Владимир Путин не пойдет на мирные переговоры с Украиной.

Об этом в интервью CBS News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Реклама

Читайте также:

Готов ли Трамп усилить санкции против России

Бессент подчеркнул решимость администрации президента Дональда Трампа по этому вопросу. Он отметил, что эффективность санкций, введенных администрацией Джо Байдена, остается низкой, поскольку они были намеренно ослаблены с целью предотвратить рост внутренних цен на нефть.

Новини.LIVE напоминают, что в начале апреля 50 американских законодателей представили двухпартийный законопроект о введении санкций против России в случае срыва мирных переговоров по Украине. Проект предусматривает введение как первичных, так и вторичных санкций, в частности 500%-ый тариф на страны, которые покупают российскую нефть и ее производные продукты.

Мы уже сообщали, что Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Америка введет более жесткие санкции против России, если не удастся достичь существенного прогресса в мирном процессе. Для этого есть поддержка сенаторов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в Риме обсудил с премьером Австралии давление на РФ. Обсуждались именно санкции, которые могут заставить РФ прекратить выдвигать условия для безусловного прекращения огня.