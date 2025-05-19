Міністр фінансів США підтвердив, що Трамп готовий посилити санкції проти Путіна

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки спільно з Європою збираються посилити санкції проти РФ. Це станеться, якщо диктатор Володимир Путін не піде на мирні переговори з Україною.

Про це в інтерв'ю CBS News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

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Бессент підкреслив рішучість адміністрації президента Дональда Трампа щодо цього питання. Він зазначив, що ефективність санкцій, запроваджених адміністрацією Джо Байдена, залишається низькою, оскільки вони були навмисно послаблені з метою запобігти зростанню внутрішніх цін на нафту.

Новини.LIVE нагадують, що на початку квітня 50 американських законодавців представили двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України. Проєкт передбачає запровадження як первинних, так і вторинних санкцій, зокрема 500%-ий тариф на країни, які купують російську нафту та її похідні продукти.

Ми вже повідомляли, що Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Америка запровадить жорсткіші санкції проти Росії, якщо не вдасться досягти суттєвого прогресу в мирному процесі. Для цього є підтримка сенаторів.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський у Римі обговорив з прем'єром Австралії тиск на РФ. Обговорювались саме санкції, які можуть примусити РФ припинити висувати умови для безумовного припинення вогню.