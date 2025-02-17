Могила Степана Бандеры в Мюнхене — где находится и как выглядит захоронение лидера ОУН в Германии

Как выглядит могила Степана Бандеры в Мюнхене — фоторепортаж
Могила лидера украинского националистического движения Степана Бандеры расположена на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене, Германия. Надгробие выполнено в лаконичном стиле, с крестом, выгравированными именем и годами жизни.
Как сейчас выглядит могила Степана Бандеры в Мюнхене предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
Могила Степана Бандеры в Мюнхене
Несмотря на то, что место захоронение неоднократно подвергалось актам со стороны вандалов, украинская община поддерживает его в надлежащем состоянии. К могиле Бандеры регулярно приходят люди, оставляя цветы и национальные символы.
Напомним, Степан Бандера погиб 15 октября 1959 года в Мюнхене, Германия. Он был убит в подъезде дома на улице Крайтмайрштрассе, 7.
Убийцей был агент КГБ Богдан Сташинский, который использовал специальный пистолет-шприц с цианидом. Сначала считалось, что Бандера умер от сердечного приступа, но вскрытие выявило следы яда.
Сташинский впоследствии бежал на Запад, а на суде в ФРГ в 1962 году признал, что действовал по приказу советских спецслужб.
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