Могила Степана Бандеры в Мюнхене — где находится и как выглядит захоронение лидера ОУН в Германии

Лидер ОУН Степан Бандера. Фото: armyinform.com.ua

Могила лидера украинского националистического движения Степана Бандеры расположена на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене, Германия. Надгробие выполнено в лаконичном стиле, с крестом, выгравированными именем и годами жизни.

Как сейчас выглядит могила Степана Бандеры в Мюнхене предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Могила Степана Бандеры в Мюнхене

Несмотря на то, что место захоронение неоднократно подвергалось актам со стороны вандалов, украинская община поддерживает его в надлежащем состоянии. К могиле Бандеры регулярно приходят люди, оставляя цветы и национальные символы.

Могила Степана Бандеры в Мюнхене. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповец

Степан Бандера похоронен на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповец

Кладбище Вальдфридгоф находится в лесу. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповец

Возле могилы Степана Бандеры оставляют цветы и национальные символы. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповец

Надгробие выполнено в лаконичном стиле. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповец

Напомним, Степан Бандера погиб 15 октября 1959 года в Мюнхене, Германия. Он был убит в подъезде дома на улице Крайтмайрштрассе, 7.

Убийцей был агент КГБ Богдан Сташинский, который использовал специальный пистолет-шприц с цианидом. Сначала считалось, что Бандера умер от сердечного приступа, но вскрытие выявило следы яда.

Сташинский впоследствии бежал на Запад, а на суде в ФРГ в 1962 году признал, что действовал по приказу советских спецслужб.