Могила Степана Бандери у Мюнхені — де знаходиться та який вигляд має поховання лідера ОУН в Німеччині

Лідер ОУН Степан Бандера. Фото: armyinform.com.ua

Могила лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери розташована на кладовищі Вальдфрідгоф у Мюнхені, Німеччина. Надгробок виконаний у лаконічному стилі, з хрестом і викарбуваними ім’ям та роками життя.

Який нині вигляд має могила Степана Бандери у Мюнхені, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Могила Степана Бандери у Мюнхені

Попри те, що місце поховання неодноразово зазнавало актів вандалізму, українська громада підтримує його у належному стані. До могили Бандери регулярно приходять люди, залишаючи квіти та національні символи.

Могила Степана Бандери у Мюнхені. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець

Степан Бандера похований на кладовищі Вальдфрідгоф у Мюнхені. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець

Кладовище Вальдфрідгоф знаходиться у лісі. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець

Біля могили Степана Бандери залишають квіти та національні символи. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець

Надгробок виконаний у лаконічному стилі. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець

Нагадаємо, Степан Бандера загинув 15 жовтня 1959 року в Мюнхені, Німеччина. Його вбили в під’їзді будинку на вулиці Крайтмайрштрассе, 7.

Вбивцею був агент КДБ Богдан Сташинський, який використав спеціальний пістолет-шприц із ціанідом. Спочатку вважалося, що Бандера помер від серцевого нападу, але розтин виявив сліди отрути.

Сташинський згодом утік на Захід, а на суді в ФРН у 1962 році визнав, що діяв за наказом радянських спецслужб.