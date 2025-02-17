Могила Степана Бандери у Мюнхені — де знаходиться та який вигляд має поховання лідера ОУН в Німеччині

Який вигляд має могила Степана Бандери у Мюнхені — фоторепортаж
Могила лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери розташована на кладовищі Вальдфрідгоф у Мюнхені, Німеччина. Надгробок виконаний у лаконічному стилі, з хрестом і викарбуваними ім’ям та роками життя.
Який нині вигляд має могила Степана Бандери у Мюнхені, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.
Могила Степана Бандери у Мюнхені
Попри те, що місце поховання неодноразово зазнавало актів вандалізму, українська громада підтримує його у належному стані. До могили Бандери регулярно приходять люди, залишаючи квіти та національні символи.
Нагадаємо, Степан Бандера загинув 15 жовтня 1959 року в Мюнхені, Німеччина. Його вбили в під’їзді будинку на вулиці Крайтмайрштрассе, 7.
Вбивцею був агент КДБ Богдан Сташинський, який використав спеціальний пістолет-шприц із ціанідом. Спочатку вважалося, що Бандера помер від серцевого нападу, але розтин виявив сліди отрути.
Сташинський згодом утік на Захід, а на суді в ФРН у 1962 році визнав, що діяв за наказом радянських спецслужб.
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