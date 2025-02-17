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Який вигляд має могила Степана Бандери у Мюнхені — фоторепортаж

17 лютого 2025 19:13
Галина Остаповець - Журналіст
Могила Степана Бандери у Мюнхені — де знаходиться та який вигляд має поховання лідера ОУН в Німеччині
Лідер ОУН Степан Бандера. Фото: armyinform.com.ua
Галина Остаповець - Журналіст

Могила лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери розташована на кладовищі Вальдфрідгоф у Мюнхені, Німеччина. Надгробок виконаний у лаконічному стилі, з хрестом і викарбуваними ім’ям та роками життя.

Який нині вигляд має могила Степана Бандери у Мюнхені, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Могила Степана Бандери у Мюнхені

Попри те, що місце поховання неодноразово зазнавало актів вандалізму, українська громада підтримує його у належному стані. До могили Бандери регулярно приходять люди, залишаючи квіти та національні символи.

Де знаходиться могила Степана Бандери
Могила Степана Бандери у Мюнхені. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець
Степан Бандера могила у Мюнхені
Степан Бандера похований на кладовищі Вальдфрідгоф у Мюнхені. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець
Захоронення Степана Бандери у Німеччині Мюнхені
Кладовище Вальдфрідгоф знаходиться у лісі. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець
Могила Бандери у Мюнхені Німеччина
Біля могили Степана Бандери залишають квіти та національні символи. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець
У Німеччині знаходиться могила Степана Бандери
Надгробок виконаний у лаконічному стилі. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець

Нагадаємо, Степан Бандера загинув 15 жовтня 1959 року в Мюнхені, Німеччина. Його вбили в під’їзді будинку на вулиці Крайтмайрштрассе, 7.

Вбивцею був агент КДБ Богдан Сташинський, який використав спеціальний пістолет-шприц із ціанідом. Спочатку вважалося, що Бандера помер від серцевого нападу, але розтин виявив сліди отрути.

Сташинський згодом утік на Захід, а на суді в ФРН у 1962 році визнав, що діяв за наказом радянських спецслужб.

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