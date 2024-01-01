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Чому Росія досі ненавидить Степана Бандеру — пояснення Вʼятровича

1 січня 2024 13:18
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Росія досі боїться Степана Бандеру - Вятрович
Лідер ОУН Степан Бандера. Фото: armyinform.com.ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Степан Бандера мав антиімперський пафос та був готовий боротися, можливо, навіть у безвихідних ситуаціях. Росія досі боїться цього і вже сотні років не здатна придушити такий супротив в Україні.

Відтак навряд чи знищення російським дроном "шахед" музею Романа Шухевича та влучання по університету, де вчився Степан Бандера, є випадковими. Це є продовженням російської політики знищення української памʼяті.

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Про це Новини.LIVE сказав український історик та політик Володимир Вʼятрович.

Російський дрон влучив в університет, де вчився Бандера

"Знаючи історію, я не вірю у такі випадковості (йдеться про влучання дрону у музей Шухевича та університет Бандери. — Ред.). Бандера був одним із найбільш успішніших проєктів в історії України — співтворцем Організації Українських націоналістів (ОУН). Під його керівництвом вона розвинулася до масштабного визвольного руху під час Другої світової війни, навіть попри увʼязнення Бандери", — пояснив Вʼятрович.

Володимир Вятрович
Історик Володимир Вʼятрович. Фото: FB/Володимир Вятрович

За словами історика, ті основи, які він заклав, дозволили ОУН розвинутися вже без участі Бандери. Совєти прекрасно розуміли його організаційний талант та небезпеку — навіть коли Бандера не мав можливості повернутися вже до України та продовжував свою роботу в еміграції.

"Він розгорнув роботу ОУН за кордоном, її частина охопила західну Європу, північну та південну Америку, Австралію та навіть північну Африку. Ця активність відбувалася у період Холодної війни і теж серйозно шкодила Радянському Союзу. Ці речі показували, що Бандера навіть в еміграції залишався серйозним супротивником та ворогом для совєтської влади", — уточнив Вʼятрович.

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Поховання Степана Бандери. Фото: YouTube

Чому Союз намагався вбити Бандеру

Через це, за його словами, совєти ніколи не припиняли полювання на Бандеру. І, на жаль, у жовтні 1959 року таки досягли своєї мети.

На уточнення Новини.LIVE, чому російська пропаганда так сильно здемонізувала постать Бандери, Вʼятрович відповів, що вона використовує прийоми ще радянської.

"Бандера був антирадянським не тільки з точки зору українців. Він сприймався таким іншими поневоленими народами Росії, які теж називали себе бандерівцями, адже хотіли боротися проти неї. Бандера був обʼєднавчим антиімперським потенціалом, тому досі залишається небезпечним для РФ", — сказав він.

Він також додав, що Бандера мав антиімперський пафос та готовність боротися, можливо, навіть у безвихідних ситуаціях. Росія вже сотні років не здатна придушити це в Україні — і досі цього боїться.

Хто такий Степан Бандера

За даними Музею становлення Української нації, Степан Бандера народився 1 січня 1909 року у родині греко-католицького священника на Івано-Франківщині.

Один з головних ідеологів боротьби за незалежність України першої половини ХХ століття, символ національно-визвольного руху.

У червні 1941 року керівництво крила ОУН, що було під орудою Бандери, проголосило у Львові Українську державу. Але оскільки нацистська Німеччина вже окупувала ці землі, Бандера був заарештований і провів три роки в німецьких тюрмах і таборах.

З наближенням радянських військ у 1944-му Бандера знову очолив ОУН і залишався її керівником до останніх днів. Він був убитий у Мюнхені радянськими спецслужбами.

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