Россия до сих пор боится Степана Бандеру – Вятрович

Лидер ОУН Степан Бандера. Фото: armyinform.com.ua

Степан Бандера обладал антиимперским пафосом и был готов бороться, возможно, даже в безвыходных ситуациях. Россия до сих пор боится этого и уже сотни лет не способна подавить такое сопротивление в Украине.

Поэтому вряд ли уничтожение российским дроном "шахед" музея Романа Шухевича и попадание по университету, где учился Степан Бандера, случайны. Это продолжение российской политики уничтожения украинской памяти.

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Об этом Новини.LIVE сказал украинский историк и политик Владимир Вятрович.

Российский дрон попал в университет, где учился Бандера

"Зная историю, я не верю в такие случайности (имеется в виду попадание дрона в музей Шухевича и университет Бандеры. — Ред.). Бандера был одним из самых успешных проектов в истории Украины — сотворцом Организации Украинских националистов (ОУН). Под его руководством она развилась до масштабного освободительного движения во время Второй мировой войны, даже вопреки заключению Бандеры", — пояснил Вятрович.

Историк Владимир Вятрович. Фото: FB/Владимир Вятрович

По словам историка, те основы, которые он заложил, позволили ОУН развиться уже без Бандеры. Советы прекрасно понимали его организационный талант и опасность — даже когда Бандера не имел возможности вернуться в Украину и продолжал свою работу в эмиграции.

"Он развернул работу ОУН за границей, ее часть охватила западную Европу, северную и южную Америку, Австралию и даже северную Африку. Эта активность происходила в период Холодной войны и тоже серьезно вредила Советскому Союзу. Эти вещи показывали, что Бандера даже в эмиграции оставался серьезным. противником и врагом для советской власти", — уточнил Вятрович.

Похорон Степана Бандеры. Фото: YouTube

Почему Союз пытался убить Бандеру

Поэтому, по его словам, советы никогда не прекращали охоту на Бандеру. И, к сожалению, в октябре 1959 года таки достигли своей цели.

На уточнение Новини.LIVE, почему российская пропаганда так сильно демонизировала фигуру Бандеры, Вятрович ответил, что она использует приемы еще советской.

"Бандера был антисоветским не только с точки зрения украинцев. Он воспринимался таким и другими порабощенными народами России, которые тоже называли себя бандеровцами, ведь хотели бороться против нее. Бандера был объединительным антиимперским потенциалом, поэтому до сих пор остается опасным для РФ", — сказал он .

Он также добавил, что у Бандеры был антиимперский пафос и готовность бороться, возможно, даже в безвыходных ситуациях. Россия уже сотни лет не способна подавить это в Украине и до сих пор этого боится.

Кто такой Степан Бандера

По данным Музея становления Украинской нации, Степан Бандера родился 1 января 1909 года в семье греко-католического священника в Ивано-Франковской области.

Один из главных идеологов борьбы за независимость Украины первой половины ХХ века, символ национально-освободительного движения.

В июне 1941 года руководство крыла ОУН, находившееся под предводительством Бандеры, провозгласило во Львове Украинское государство. Но поскольку нацистская Германия уже оккупировала эти земли, Бандера был арестован и провел три года в германских тюрьмах и лагерях.

С приближением советских войск в 1944 году Бандера снова возглавил ОУН и оставался ее руководителем до последних дней. Он был убит в Мюнхене советскими спецслужбами.