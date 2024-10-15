Смерть Степана Бандери — як помер націоналіст 65 років тому

Фото Степана Бандери на мітингу. Фото: з відкритих джерел

Постать Степана Бандери в Україні стала символом, а в часи повномасштабної війни прізвище націоналіста все частіше лунає з вуст українців, особливо захисників. 15 жовтня 1959 року в Мюнхені Степана Бандеру знайшли мертвим — спершу заявили про самогубство, а пізніше стало відомо про вбивство.

Як загинув керівник Організації українських націоналістів — в історичній довідці від Новини.LIVE.

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Смерть Степана Бандери

Дата смерті Степана Бандери — 15 жовтня 1959 року. Його знайшли в квартирі в Мюнхені, сусіди розповідали, що було чутно гуркіт на сходах. Судові медики за результатами розтину написали, що в його крові знайшли цианід.

Цианід — це отрута. Невеликий його вміст може міститися в природі в певних харчових продуктах, але не нести небезпеку людині. А от зі штучного ціаніду виготовляють хімічну зброю, яка вбиває. Отруїтися цианідом можна через їжу та напої, через дотик речей, які його містять, і вдихаючи запах.

Степан Бандера. Фото: з відкритих джерел

Поліція Німеччини не розуміла, це було вбивство чи самогубство. Лише 1961 року, за два роки після смерті Бандери, з'явилися нові подробиці. Богдан Сташинський, агент КГБ, заявив, що вчинив два політичні вбивства, одне з яких — вбивство Степана Бандери. За словами Сташинського, він застрелив Бандеру зі спеціально виготовленого для цього пістолета, що випускав у жертву випари кислоти.

Пістолет, з якого вбили Бандеру. Фото: з відкритих джерел

Історики кажуть, що Богдан Сташинський вистрілив з пістолета з ціанідом в Бандеру, підстерігаючи його. Однак той ще зміг піднятися до квартири. Там він помер, а Сташинський наступного ранку вже отримав звістку, що Бандеру ліквідовано, отже, завдання виконано.

Степан Бандера з дітьми. Фото: Архів Центру досліджень визвольного руху

"Я був у кіно в Берліні. Цілком випадково побачив у кінохроніці картини з похорону Бандери. Бачив лише одну картину: Бандера у відкритій труні, навколо нього люди. Коли я це побачив, мені здалося, що хтось ударив мене молотком по голові. Я був страшенно переляканий. Це було вперше, що я так безпосередньо побачив наслідки свого вчинку. Я хотів би сказати, що про наслідки я, власне, знав і раніше, я знав, що люди помруть. Але це не те саме: знати про щось і щось дійсно бачити. Я був цілком приголомшений, коли вийшов з кіна", — слова Сташинського в матеріалі Інституту нацпам’яті.

Сташинського засудили до восьми років позбавлення волі. Що з ним було потім, нікому невідомо.

Похорон Степана Бандери. Фото: з відкритих джерел

Похорон Степана Бандери. Фото: з відкритих джерел

Могила Степана Бандери. Фото: з відкритих джерел

Степан Бандера похований у Мюхнені на цвинтарі Вальдфрідгоф. З історичних відео відомо, що наприкінці похоронної процесії усі заспівали гімн України.

Як ми писали раніше, за словами істориків, Степан Бандера мав антиімперський пафос та був готовий боротися, можливо, навіть у безвихідних ситуаціях. Росія досі боїться цього і вже сотні років не здатна придушити такий супротив в Україні.

Також ми писали, хто такий Степан Бандера і чому його бояться росіяни.