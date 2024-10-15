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Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

15 октября 2024 06:43
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Смерть Степана Бандеры — как умер националист 65 лет назад
Фото Степана Бандеры на митинге. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Фигура Степана Бандеры в Украине стала символом, а во время полномасштабной войны фамилия националиста все чаще звучит из уст украинцев, особенно защитников. 15 октября 1959 года в Мюнхене Степана Бандеру нашли мертвым — сначала заявили о самоубийстве, а позже стало известно об убийстве.

Как погиб руководитель Организации украинских националистов — в исторической справке от Новини.LIVE.

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Смерть Степана Бандеры

Дата смерти Степана Бандеры — 15 октября 1959 года. Его нашли в квартире в Мюнхене, соседи рассказывали, что был слышен грохот на лестнице. Судебные медики по результатам вскрытия написали, что в его крови нашли цианид.

Цианид — это яд. Небольшое его содержание может содержаться в природе в определенных пищевых продуктах, но не представлять опасности для человека. А вот из искусственного цианида изготавливают убивающее химическое оружие. Отравиться цианидом можно через еду и напитки, через прикосновение вещей, содержащих его, и вдыхая запах.

Степан Бандера
Степан Бандера. Фото: из открытых источников

Полиция Германии не понимала, это было убийство или самоубийство. Лишь в 1961 году, через два года после смерти Бандеры, появились новые подробности. Богдан Сташинский, агент КГБ, заявил, что совершил два политических убийства, одно из которых — убийство Степана Бандеры. По словам Сташинского, он застрелил Бандеру из специально изготовленного для этого пистолета, выпускавшего в жертву испарения кислоты.

Пистолет
Пистолет, из которого убили Бандеру. Фото: из открытых источников

Историки говорят, что Богдан Сташинский выстрелил из пистолета с цианидом в Бандеру, подстерегая его. Однако тот еще смог подняться в квартиру. Там он умер, а Сташинский на следующее утро уже получил известие, что Бандера ликвидирована, так что задача выполнена.

Степан Бандера
Степан Бандера с детьми. Фото: Архив Центра исследований освободительного движения

"Я был в кино в Берлине. Совершенно случайно увидел в кинохронике картины о похоронах Бандеры. Видел только одну картину: Бандера в открытом гробу, вокруг него люди. Когда я это увидел, мне показалось, что кто-то ударил меня молотком по голове. Я был ужасно испуган. Это было впервые, что я так непосредственно увидел последствия своего поступка. Я хотел бы сказать, что о последствиях я, собственно, знал и раньше, я знал, что люди умрут. Но это не то же самое: знать о чем-то и действительно видеть. Я был совершенно ошеломлен, когда вышел из кино", — слова Сташинского в материале Института нацпамяти.

Сташинского приговорили к восьми годам лишения свободы. Что с ним потом было, никому неизвестно.

Смерть Бандеры
Похороны Степана Бандеры. Фото: из открытых источников
похороны Бандеры
Похороны Степана Бандеры. Фото: из открытых источников
Могила Бандеры
Могила Степана Бандеры. Фото: из открытых источников

Степан Бандера похоронен в Мюхнене на кладбище Вальдфридгоф. Из исторических видео известно, что в конце похоронной процессии все спели гимн Украины.

Как мы писали ранее, по словам историков, Степан Бандера обладал антиимперским пафосом и был готов бороться, возможно, даже в безвыходных ситуациях. Россия до сих пор боится этого и уже сотни лет не способна подавить такое сопротивление в Украине.

Также мы писали, кто такой Степан Бандера и почему его боятся русские.

смерть убийство Степан Бандера история националисты

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