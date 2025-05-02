Соглашение о полезных ископаемых — на сколько времени заключено

Подписание соглашения Украины и США о недрах. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что соглашение Украины и США о полезных ископаемых пожизненное и без гарантий безопасности. В то же время нардепам не предоставили текст ключевых документов.

Об этом Ярослав Железняк рассказал в эфире День.LIVE.

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Железняк отметил, что народным депутатам не предоставили текста ключевых документов, связанных с украинско-американским соглашением, хотя их поддержка ожидается без предварительного ознакомления.

"Получаем ли мы (народные депутаты. — Ред.) текст из этих соглашений? Ответ — нет, депутаты будут голосовать за то, что не видели... это соглашение пожизненное... Премьер-министр честно ответил, что да, там нет гарантий безопасности", — сказал нардеп.

Он добавил, что несмотря на эти существенные оговорки, процесс продвижения соглашения продолжается без широкого обсуждения его содержания.

Напомним, ранее эксперт объяснил, чем грозит Москве соглашение о недрах. Это может привести к более жестким станциям.

В то же время Алексей Гончаренко назвал дату, когда соглашение могут ратифицировать. Это может случиться через несколько дней.