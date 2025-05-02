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Який термін угоди про надра — пояснення нардепа

2 травня 2025 18:09
Карина Приходько - Редактор
Угода про корисні копалини — на скільки часу укладено
Підписання угоди України і США про надра. Фото: facebook/yulia.svyrydenko
Карина Приходько - Редактор

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що угода України і США про корисні копалини довічна та без гарантій безпеки. Водночас нардепам не надали тексту ключових документів.

Про це Ярослав Железняк розповів в ефірі День.LIVE.

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Железняк зазначив, що народним депутатам не надали тексту ключових документів, пов’язаних з українсько-американською угодою, хоча їхня підтримка очікується без попереднього ознайомлення.

"Чи отримуємо ми (народні депутати. — Ред.) текст з цих угод? Відповідь — ні, депутати будуть голосувати за те, що не бачили... ця угода довічна... Прем'єр-міністр чесно відповів, що так, там немає гарантій безпеки", — сказав нардеп.

Він додав, що попри ці суттєві застереження, процес просування угоди триває без широкого обговорення її змісту.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, чим загрожує Москві угода про надра. Це може призвести до жорсткіших станцій.

Водночас Олексій Гончаренко назвав дату, коли угоду можуть ратифікувати. Це може трапитися за кілька днів. 

США надра Україна угода війна в Україні корисні копалини
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