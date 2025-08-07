Разрушенный российским ударом отель в Николаеве

Город Николаев буквально в 100 км от реальной войны. В начале вторжения регион сильно пострадал от российских ударов, особенно ракет, которые летели сюда за считанные минуты. После деоккупации части Херсонщины и самого города Херсон — обстрелов стало значительно меньше и город смог вернуться к жизни.

Как живет Николаев сейчас — читайте на Новини.LIVE.

Николаев, какова жизнь в городе сейчас

По словам мэра города Александра Сенкевича, сейчас здесь проживает 445 тысяч человек. Из них примерно 50 тысяч переселенцев, преимущественно из Херсона. Еще 100 тысяч херсонцев переехали в Николаевскую область. Всего в регионе проживает 500-600 тыс. человек. И это уже довоенные показатели. Сейчас россияне в основном атакуют город ударными дронами, по типу шахедов.

"Недавно мэр одного города сказал, что его атаковало рекордное количество шахедов. Целых шесть. Я ему конечно посочувствовал, но рекордное количество целей, которые россияне запускали по нашему городу — это 42 ракеты типа С-300 одна за другой. Но после деоккупации Херсона по Николаеву стало значительно спокойнее", — отметил мэр.

Александр Сенкевич, мэр Николаева. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Сейчас в Николаеве работает разнообразный бизнес, городские фонтаны, а в прошлом году вернулась даже "аренда самокатов". Глава региона Виталий Ким говорит, что это один из признаков налаживания жизни.

"Нам гораздо легче, чем было даже в 2023 году. Мы восстановили много инфраструктуры, жилья и в принципе все социально-бытовые вещи, кроме воды. Ее планируем подать на уровне довоенных показателей в октябре. Инвесторы и люди, которые живут далеко, думают, что мы здесь по колено в грязи, все развалено. Но у нас все работает, люди отдыхают, не нарушая комендантский час. Все адаптировались", — говорит Ким.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким и журналистка Галина Остаповец. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

По словам главы ОГА, российские войска повредили и разрушили в области более 17 тысяч объектов. Из них 7 тысяч уже восстановлено. В частности, полностью восстановлена критическая инфраструктура.

Это 21 мост, все электричество, газ. Однако все еще есть 10 тысяч заявок на восстановление поврежденного жилья, и это большие цифры. В этой области Николаевщине помогают международные доноры и инвесторы.

"Если посчитать все экологические убытки, то ущерб от войны в регионе на сотни миллиардов евро. Большой вред экологии нанесли боеприпасы россиян. Однако количество объектов на восстановление у нас уменьшается и сейчас составляет около 41%", — добавил Ким.

Также, по его словам, нет окончательных решений относительно возможного восстановления здания Николаевской ОГА. Россияне разрушили его ракетой еще в начале войны, убив 37 человек.

"Это нужно делать после окончания войны или приостановления войны, или перемирия. Иначе они могут уничтожить здание еще раз, ведь это объект критической инфраструктуры. Но я хотел бы услышать мнение людей, а что они видят на месте ОГА. Потому что работать можно и из машины, для работы большие кабинеты не нужны", — сказал он.

Разрушенная российским ударом многоэтажка в Николаеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Есть ли угроза вторжения российских войск на Николаев и в область

По словам Кима, пока нет угроз нового вторжения войск РФ на Николаевщину, хотя такие попытки были.

"У нас здесь с этим легче, потому что есть Днепр и море. Мы выкладываемся в работе по защите нашего побережья. От этого очень страдает бизнес, который на Черном море, но вопросы безопасности сейчас являются приоритетом для всех", — сказал глава ОГА.

Единственной оккупированной территорией Николаевщины является Кинбурнская коса. По словам Кима, ВСУ способны выбить оттуда оккупантов и полностью деоккупировать регион, однако такие действия повлекут сложную логистику для украинской армии. Да и вообще - оккупированная сейчас полоса косы является достаточно большой для обороны.

"Выбивать россиян с Кинбурнской косы с военной точки зрения глупо. Хотя мы всеми фибрами очень хотим это сделать и поставить галочку, но это очень усложнит жизнь нашим военным", — подытожил Ким.

За все время войны Николаевщина получила более 300 млн евро помощи. Ключевой партнер региона — Дания, которая предоставила более 180 млн евро. Уже есть план до 2028 года на 224 млн евро.

Материал подготовлен благодаря престуру, организованному в рамках флагманского партнерства ПРООН и ЕС "EU4Recovery - Расширение возможностей громад в Украине".