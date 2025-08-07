Зруйнований російським ударом готель у Миколаєві

Місто Миколаїв буквально у 100 км від реальної війни. На початку вторгнення регіон добряче постраждав від російських ударів, особливо ракет, що летіли сюди за лічені хвилини. Після деокупації частини Херсонщини і самого міста Херсон — обстрілів стало значно менше і місто змогло повернутися до життя.

Як живе Миколаїв зараз — читайте на Новини.LIVE.

Миколаїв, яким є життя у місті

За словами мера міста Олександра Сєнкевича, наразі тут проживає 445 тисяч осіб. Із них приблизно 50 тисяч переселенців, переважно з Херсону. Ще 100 тисяч херсонців переїхали до Миколаївської області. Загалом в регіоні мешкає 500-600 тис. людей. І це вже довоєнні показники. Зараз росіяни здебільшого атакують місто ударними дронами, по типу шахедів.

"Нещодавно мер одного міста сказав, що його атакувала рекордна кількість шахедів. Аж шість. Я йому звісно поспівчував, але рекордна кількість цілей, які росіяни запускали по місту — це 42 ракети типу С-300 одна за одною. Але після деокупації Херсона по Миколаєву стало значно спокійніше", — відзначив мер.

Олександр Сєнкевич, мер Миколаєва. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Наразі у Миколаєві працює різноманітний бізнес, міські фонтани, а торік повернулася навіть "оренда самокатів". Очільник регіону Віталій Кім каже, що це одна із ознак налагодження життя.

"Нам набагато легше, ніж було навіть 2023 році. Ми відновили багато інфраструктури, житла і в принципі всі соціально-побутові речі, окрім води. Її плануємо подати на рівні довоєнних показників у жовтні. Інвестори і люди, які живуть далеко, думають, що ми тут по коліна у багнюці, все розвалено. Але у нас все працює, люди відпочивають, не порушуючи комендантську годину. Всі адаптувались", — каже Кім.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та журналістка Галина Остаповець. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

За словами очільника ОВА, російські війська пошкодили та зруйнували в області понад 17 тисяч об’єктів. Із них 7 тисяч вже відновлено. Зокрема, повністю відновлена критична інфраструктура. Це 21 міст, вся електрика, газ. Проте все ще є 10 тисяч заявок на відновлення пошкодженого житла, і це великі цифри. В цій області Миколаївщині допомагають міжнародні донори та інвестори.

"Якщо порахувати всі екологічні збитки, то збитки від війни в регіоні на сотні мільярдів євро. Великої шкоди екології завдали боєприпаси росіян. Проте кількість об’єктів на відновлення у нас зменшується і наразі становить близько 41%", — додав Кім.

Також, за його словами, немає остаточних рішень щодо можливого відновлення будівлі Миколаївської ОДА. Росіяни зруйнували її ракетою ще на початку війни, вбивши 37 осіб.

"Це потрібно робити після закінчення війни чи призупинення війни, чи перемир’я. Інакше вони можуть знищити будівлю ще раз, адже це об’єкт критичної інфраструктури. Але я хотів би почути думку людей, а що вони бачать на місці ОДА. Бо працювати можна і з машини, для роботи великі кабінети не потрібні", — сказав він.

Зруйнована російським ударом багатоповерхівка у Миколаєві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Чи є загроза вторгнення російських військ на Миколаїв та в область

За словами Кіма, наразі немає загроз нового вторгнення військ РФ на Миколаївщину, хоч такі спроби були.

"У нас тут із цим легше, бо є Дніпро і море. Ми викладаємось у роботі щодо захисту нашого узбережжя. Від цього дуже страждає бізнес, який на Чорному морі, але безпекові питання наразі є пріоритетом для всіх", — сказав очільник ОВА.

Єдиною окупованою територію Миколаївщини є Кінбурнська коса. За словами Кіма, ЗСУ спроможні вибити звідти окупантів і повністю деокупувати регіон, проте такі дії спричинять складну логістику для української армії. Та й загалом - окупована нині смуга коси є достатньо великою для оборони.

"Вибивати росіян із Кінбурнської коси з військової точки зору нерозумно. Хоч ми всіма фібрами дуже хочемо це зробити і поставити галочку, але це дуже ускладнить життя нашим військовим", — підсумував Кім.

За весь час війни Миколаївщина отримала понад 300 млн євро допомоги. Ключовий партнер регіону – Данія, яка надала понад 180 млн євро. Вже є план до 2028 року на 224 млн євро.

Матеріал підготовлено завдяки престуру, організованого в межах флагманського партнерства ПРООН та ЄС "EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні".