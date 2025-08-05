Місто Вознесенськ

35-тисячне місто Вознесенськ, що на Миколаївщині, на початку війни у лютому-березні 2022 року в буквальному сенсі стало фортпостом оборони українського півдня. Нещодавно впливове американське видання Wall Street Journal написало: якби Вознесенськ був взятий російськими військами, це допомогло б їм оточити Одесу. Особливо з того напрямку, де вони кілька разів намагалися висадитися з моря.

Як же Вознесенськ живе зараз — дізнавалися Новини.LIVE

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Місто розташоване буквально на роздоріжжі важливих шляхів як до Одеси, так і до Миколаєва і навіть Херсона. На початку війни і місто, і загалом південь допомогла втримати згуртованість місцевого населення. За лічені дні люди організувались у територіальну оборону. Мер Вознесенська Євгеній Величко розповів, що "самоорганізація людей була на вищому рівні". Мовляв, тільки встигали довозити пісок, як через дві години це вже були барикади.

Мер Вознесенська Євгеній Величко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

"Навіть зайвих наробили. Ми всі робили все, що могли робити. У нас був лише один тиждень, щоб підготуватися до війни, і ми це робили і вдень, і вночі. І звісно ж, наші військові. Львівську 80-ту ДШВ маю згадувати постійно. Завдяки цим героїчним хлопцям втрималась наша громада. Вони підірвали всі ці мости… Тому найдовша вулиця у Вознесенську названа іменем 80-ї бригади", — розповів мер.

Як Вознесенськ живе зараз

Тепер, через 3,5 року про війну у місті нагадує хіба що зруйнована житлова 5-поверхівка. Хоча тоді у 2022-му, як розповідає мер, був зруйнований місцевий бізнес, школи, дитячі садочки, басейни.

Зруйнована житлова 5-поверхівка у Вознесенську. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наразі всі об'єкти відновлені за допомогою державної програми Є-відновлення, а також міжнародних партнерів.

Зруйнована житлова 5-поверхівка у Вознесенську. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

І хоч РФ досі обстрілює місто то ракетами, то "шахедами", як в принципі кожне місто на українському півдні, про велику війну у Вознесенську нагадує алея пам’яті з десятками портретів загиблих вознесенців.

Алея пам'яті у місті Вознесенськ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Алея пам'яті у місті Вознесенськ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

І хоч війна від Вознесенська за якісь 200 км, місцеві живуть і працюють далі. Наразі у місті офіційно мешкає 37 тисяч осіб. Функціонують всі школи, які мають укриття. Тому 4 тисячі дітей у місті навчаються офлайн.

Загалом місто виживає за допомогою міжнародних партнерів, донорів та інвесторів. Це не завжди матеріальна допомога у вигляді грошей, а часто це допомога безпосередньо дороговартісним і дуже необхідним обладнанням, каже мер. Наприклад, медичне, вартістю понад 10 млн грн.

Проте мер не приховує, що останнім часом уваги з боку міжнародної спільноти поменшало.

"Так, уваги до нас стало менше. Але коли ми акцентуємо на пріоритетних питаннях — нам ідуть назустріч. Тобто, якщо ми якісно відпрацювали проєкт від А до Я – тоді до нас повертаються інші. Але я впевнений, якщо ми десь щось не допрацюємо — втратимо і цей проєкт, і ще трьох партнерів. Тому дуже дорожимо співпрацею кожного з них".

Матеріал підготовлено в рамках престуру, організованого в межах флагманського партнерства ПРООН та ЄС "EU4Recovery".