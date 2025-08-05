Город Вознесенск

35-тысячный город Вознесенск на Николаевщине в начале войны в феврале-марте 2022 года в буквальном смысле стал фортпостом обороны украинского юга. Недавно влиятельное американское издание Wall Street Journal написало: если бы Вознесенск был взят российскими войсками — это помогло бы им окружить Одессу. Особенно с того направления, где они несколько раз пытались высадиться с моря.

Как же Вознесенск живет сейчас — узнавали Новини.LIVE

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Город находится буквально на распутье важных путей как в Одессу, так и в Николаев и даже Херсон. В начале войны и город, и в целом юг помогла удержать сплоченность местного населения. За считанные дни люди организовались в территориальную оборону. Мэр Вознесенска Евгений Величко рассказал, что "самоорганизация людей была на высшем уровне". Мол, только успевали довозить песок, как через два часа это уже были баррикады.

Мэр Вознесенска Евгений Величко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

"Даже лишних наделали. Мы все делали все, что могли делать. У нас была всего одна неделя, чтобы подготовиться к войне, и мы это делали и днем, и ночью. И конечно же, наши военные. Львовскую 80-ю ДШВ должен вспоминать постоянно. Благодаря этим героическим ребятам удержалась наша громада. Они взорвали все эти мосты... Поэтому самая длинная улица в Вознесенске названа именем 80-й бригады", — рассказал мэр.

Как Вознесенск живет сейчас

Теперь, через 3,5 года о войне в городе напоминает разве что разрушенная жилая 5-этажка. Хотя тогда в 2022-м, как рассказывает мэр, был разрушен местный бизнес, школы, детские сады, бассейны.

Разрушенная жилая 5-этажка в Вознесенске. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сейчас все объекты восстановлены с помощью государственной программы Е-восстановление, а также международных партнеров.

Разрушенная жилая 5-этажка в Вознесенске. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

И хотя РФ до сих пор обстреливает город то ракетами, то "шахедами", как в принципе каждый город на украинском юге, о большой войне в Вознесенске напоминает аллея памяти с десятками портретов погибших вознесенцев.

Аллея памяти в городе Вознесенск. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Аллея памяти в городе Вознесенск. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

И хотя война от Вознесенска в каких-то 200 км, местные живут и работают дальше. Сейчас в городе официально проживает 37 тысяч человек. Функционируют все школы, которые имеют укрытие. Поэтому 4 тысячи детей в городе учатся офлайн.

В целом город выживает с помощью международных партнеров, доноров и инвесторов. Это не всегда материальная помощь в виде денег, а часто это помощь непосредственно дорогостоящим и очень необходимым оборудованием, говорит мэр. Например, медицинское, стоимостью более 10 млн грн.

Однако мэр не скрывает, что в последнее время внимания со стороны международного сообщества стало меньше.

"Да, внимания к нам стало меньше. Но когда мы акцентируем его на приоритетные вопросы — нам идут навстречу. То есть, если мы качественно отработали проект от А до Я — тогда к нам возвращаются другие. Но я уверен, если мы где-то что-то не доработаем — потеряем и этот проект, и еще трех партнеров. Поэтому очень дорожим сотрудничеством каждого из них".

Материал подготовлен в рамках пресс-тура, организованного в рамках флагманского партнерства ПРООН и ЕС "EU4Recovery".