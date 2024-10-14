Сладости на украинском — какие имеют названия и как правильно говорить

Девочка с леденцами. Фото: Pinterest

Заимствованные слова и суржик часто используются для обозначения различных видов сладостей. Но украинский язык богат своими именами сладких вкусностей.

Об этом говорится на сайте проекта "Мова — ДНК нації".

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Сладости на украинском

Правильные названия сладостей могут сделать ваш украинский более чистым и благозвучным:

"Пирожене" → "Тістечко"

"Леденець" → "Льодяник"

"Морожене" → "Морозиво"

"Конфета" → "Цукерка"

"Печення" → "Печиво"

"Лепьошка" → "Корж"

Правильные сроки для завтраков:

следует употреблять слово "пластівці", а не "хлоп’я"

Также в украинском языке не существует слова "жувачка", есть единственный правильный вариант:

"жуйка"

Сладости на украинском. Фото: rus-mova.in.ua

Также мы сообщали, что слово "прострочений" является полностью украинским и не считается русизмом. Но имеет несколько значений.

Ранее мы сообщали, как правильно сказать на украинском "кульок". Есть целых шесть распространенных вариантов.