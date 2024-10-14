Сладости на украинском — какие имеют названия и как правильно говорить

Как на украинском правильно называть сладости — объяснение языковедов
Заимствованные слова и суржик часто используются для обозначения различных видов сладостей. Но украинский язык богат своими именами сладких вкусностей.
Об этом говорится на сайте проекта "Мова — ДНК нації".
Сладости на украинском
Правильные названия сладостей могут сделать ваш украинский более чистым и благозвучным:
- "Пирожене" → "Тістечко"
- "Леденець" → "Льодяник"
- "Морожене" → "Морозиво"
- "Конфета" → "Цукерка"
- "Печення" → "Печиво"
- "Лепьошка" → "Корж"
Правильные сроки для завтраков:
- следует употреблять слово "пластівці", а не "хлоп’я"
Также в украинском языке не существует слова "жувачка", есть единственный правильный вариант:
- "жуйка"
Также мы сообщали, что слово "прострочений" является полностью украинским и не считается русизмом. Но имеет несколько значений.
Ранее мы сообщали, как правильно сказать на украинском "кульок". Есть целых шесть распространенных вариантов.
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