Прострочений чи протермінований — як правильно сказати українською

Жінки у магазині Ілюстративне фото: Freepik

Слово "прострочений" є цілком українським і не вважається русизмом. Але має кілька значень.

Про це пише УНІАН.

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"Прострочений" чи "протермінований"

Слово "прострочений" зазвичай використовується для позначення предметів із терміном придатності, що минув. Йдеться про продукти, ліки або платіжні документи. Однак існує менш відомий український аналог — "протермінований". Використовуйте його, коли йдеться про річ, у якої сплив термін придатності. Наприклад:

"Моя американська віза давно протермінована"

"Бібліотекарка скасувала штраф за протерміновані книжки"

"У магазині продають протерміноване морозиво"

Слово "прострочений" також є правильним і має два значення. По-перше, воно є синонімом до "протермінований", тобто використовується в контексті закінченого терміну придатності.

По-друге, "прострочений" може походити від дієслова "прострочити", що стосується шиття та означає "прошити ниткою" або "прострочити тканину":

"Іван побачив черевик, прострочений міцними цвяхами"

"Краї сорочки були акуратно прострочені"

Таким чином, слово "прострочений" є цілком українським і не вважається русизмом. Обидва терміни можна вільно використовувати залежно від контексту, а синонімія збагачує мовний запас і підвищує варіативність виразів.

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