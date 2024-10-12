Прострочений чи протермінований — як правильно сказати українською

Як правильно говорити українською "прострочений”
Слово "прострочений" є цілком українським і не вважається русизмом. Але має кілька значень.
Про це пише УНІАН.
"Прострочений" чи "протермінований"
Слово "прострочений" зазвичай використовується для позначення предметів із терміном придатності, що минув. Йдеться про продукти, ліки або платіжні документи. Однак існує менш відомий український аналог — "протермінований". Використовуйте його, коли йдеться про річ, у якої сплив термін придатності. Наприклад:
- "Моя американська віза давно протермінована"
- "Бібліотекарка скасувала штраф за протерміновані книжки"
- "У магазині продають протерміноване морозиво"
Слово "прострочений" також є правильним і має два значення. По-перше, воно є синонімом до "протермінований", тобто використовується в контексті закінченого терміну придатності.
По-друге, "прострочений" може походити від дієслова "прострочити", що стосується шиття та означає "прошити ниткою" або "прострочити тканину":
- "Іван побачив черевик, прострочений міцними цвяхами"
- "Краї сорочки були акуратно прострочені"
Таким чином, слово "прострочений" є цілком українським і не вважається русизмом. Обидва терміни можна вільно використовувати залежно від контексту, а синонімія збагачує мовний запас і підвищує варіативність виразів.
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