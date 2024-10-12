Прострочений чи протермінований — как правильно сказать по-украински

Как правильно говорить на украинском "прострочений"
Слово "прострочений" является полностью украинским и не считается русизмом. Но есть несколько значений.
Об этом пишет УНИАН.
"Просроченный" или "просроченный"
Слово "прострочений" обычно используется для обозначения предметов со истекшим сроком годности. Речь идет о продуктах, лекарствах или платежных документах. Однако существует менее известный украинский аналог — "протермінований". Используйте его, когда речь идет о вещи, у которой истек срок годности. Например:
- "Моя американська віза давно протермінована"
- "Бібліотекарка скасувала штраф за протерміновані книжки"
- "У магазині продають протерміноване морозиво"
Слово "прострочений" также верно и имеет два значения. Во-первых, оно является синонимом к "протермінований", то есть используется в контексте истекшего срока годности.
Во-вторых, "прострочений" может происходить от глагола "прострочити", что касается шитья и означает "прошить нитью" или "просрочить ткань":
- "Іван побачив черевик, прострочений міцними цвяхами"
- "Краї сорочки були акуратно прострочені"
Таким образом, слово "прострочений" является полностью украинским и не считается русизмом. Оба термина можно использовать в зависимости от контекста, а синонимия обогащает языковой запас и повышает вариативность выражений.
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