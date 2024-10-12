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Как правильно говорить на украинском "прострочений"

12 октября 2024 06:03
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Прострочений чи протермінований — как правильно сказать по-украински
Женщины в магазине Иллюстративное фото: Freepik
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Слово "прострочений" является полностью украинским и не считается русизмом. Но есть несколько значений.

Об этом пишет УНИАН.

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"Просроченный" или "просроченный"

Слово "прострочений" обычно используется для обозначения предметов со истекшим сроком годности. Речь идет о продуктах, лекарствах или платежных документах. Однако существует менее известный украинский аналог — "протермінований". Используйте его, когда речь идет о вещи, у которой истек срок годности. Например:

  • "Моя американська віза давно протермінована"
  • "Бібліотекарка скасувала штраф за протерміновані книжки"
  • "У магазині продають протерміноване морозиво"

Слово "прострочений" также верно и имеет два значения. Во-первых, оно является синонимом к "протермінований", то есть используется в контексте истекшего срока годности.

Во-вторых, "прострочений" может происходить от глагола "прострочити", что касается шитья и означает "прошить нитью" или "просрочить ткань":

  • "Іван побачив черевик, прострочений міцними цвяхами"
  • "Краї сорочки були акуратно прострочені"

Таким образом, слово "прострочений" является полностью украинским и не считается русизмом. Оба термина можно использовать в зависимости от контекста, а синонимия обогащает языковой запас и повышает вариативность выражений.

Ранее мы сообщали, как правильно сказать на украинском "кульок". Есть целых шесть распространенных вариантов.

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