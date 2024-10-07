В Івано-Франківську мовні патрулі досі не почали роботу — яка причина

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

В Івано-Франківську міська рада не фінансує мовні патрулі. Інспектори досі не розпочали свою роботу.

Про це повідомила Івано-Франківська міська рада на запит "Українських Новин".

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"Станом на 20.09.2024 мовні інспектори не запрацювали. З міського бюджету не виділяються кошти на оплату праці та функціонування патрулів та не передбачене фінансування на ці потреби", — йдеться у відповіді заступника мера Івано-Франківська Віталія Федоріва.

Відповідь заступника мера Івано-Франківська Віталія Федоріва. Фото: "Українські Новини"

Він зазначив, що виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради не створював і не затверджував положення про роботу мовних інспекторів.

Нагадаємо, 10 вересня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті розпочнуть працювати мовні інспектори, аби протидіяти поширенню російської мови.

Згодом він пояснив, що учасники цього патруля робитимуть зауваження. Якщо ж вони натраплять на агресивну відповідь, то викличуть поліцію.