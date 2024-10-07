В Ивано-Франковске языковые патрули до сих пор не начали работу — какая причина

Языковые патрули в Ивано-Франковске — в городе приняли решение по инспекторам
В Ивано-Франковске городской совет не финансирует языковые патрули. Инспекторы до сих пор не начали свою работу.
Об этом сообщил Ивано-Франковский городской совет на запрос "Українських Новин".
Языковые патрули в Ивано-Франковске
"По состоянию на 20.09.2024 языковые инспекторы не заработали. Из городского бюджета не выделяются средства на оплату труда и функционирование патрулей и не предусмотрено финансирование на эти цели", — говорится в ответе заместителя мэра Ивано-Франковска Виталия Федорива.
Он отметил, что исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета не создавал и не утверждал положения о работе языковых инспекторов.
Напомним, 10 сентября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе начнут работать языковые инспекторы, чтобы противодействовать распространению русского языка.
Впоследствии он объяснил, что участники этого патруля будут делать замечания. Если же они попадут на агрессивный ответ, то вызовут полицию.
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