В Ивано-Франковске языковые патрули до сих пор не начали работу — какая причина

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

В Ивано-Франковске городской совет не финансирует языковые патрули. Инспекторы до сих пор не начали свою работу.

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской совет на запрос "Українських Новин".

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"По состоянию на 20.09.2024 языковые инспекторы не заработали. Из городского бюджета не выделяются средства на оплату труда и функционирование патрулей и не предусмотрено финансирование на эти цели", — говорится в ответе заместителя мэра Ивано-Франковска Виталия Федорива.

Ответ заместителя мэра Ивано-Франковска Виталия Федорива. Фото: "Украинские Новости"

Он отметил, что исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета не создавал и не утверждал положения о работе языковых инспекторов.

Напомним, 10 сентября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе начнут работать языковые инспекторы, чтобы противодействовать распространению русского языка.

Впоследствии он объяснил, что участники этого патруля будут делать замечания. Если же они попадут на агрессивный ответ, то вызовут полицию.