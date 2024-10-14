Солодощі українською — які мають назви та як правильно казати

Дівчинка з льодяниками. Фото: Pinterest

Запозичені слова та суржик часто використовуються українцями для позначення різних видів солодощів. Але українська мова багата на свої власні назви солодких смаколиків.

Про це йдеться на сайті проєкту "Мова — ДНК нації".

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Солодощі українською

Правильні назви солодощів можуть зробити вашу українську чистішою та милозвучнішою:

"Пирожене" → "Тістечко"

"Леденець" → "Льодяник"

"Морожене" → "Морозиво"

"Конфета" → "Цукерка"

"Печення" → "Печиво"

"Лепьошка" → "Корж"

Правильні терміни для сніданків:

слід вживати слово "пластівці", а не "хлоп’я"

Також в українській мові не існує слова "жувачка", є єдиний правильний варіант:

"жуйка"

Солодощі українською. Фото: ukr-mova.in.ua

Також ми повідомляли, що слово "прострочений" є цілком українським і не вважається русизмом. Але має кілька значень.

Раніше ми повідомляли, як правильно сказати українською "кульок". Є аж цілих шість поширених варіантів.