Солодощі українською — які мають назви та як правильно казати

Як українською правильно називати солодощі — пояснення мовознавців
14 жовтня 2024 06:03
Дівчинка з льодяниками. Фото: Pinterest
Запозичені слова та суржик часто використовуються українцями для позначення різних видів солодощів. Але українська мова багата на свої власні назви солодких смаколиків.
Про це йдеться на сайті проєкту "Мова — ДНК нації".
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Правильні назви солодощів можуть зробити вашу українську чистішою та милозвучнішою:
- "Пирожене" → "Тістечко"
- "Леденець" → "Льодяник"
- "Морожене" → "Морозиво"
- "Конфета" → "Цукерка"
- "Печення" → "Печиво"
- "Лепьошка" → "Корж"
Правильні терміни для сніданків:
- слід вживати слово "пластівці", а не "хлоп’я"
Також в українській мові не існує слова "жувачка", є єдиний правильний варіант:
- "жуйка"
Також ми повідомляли, що слово "прострочений" є цілком українським і не вважається русизмом. Але має кілька значень.
Раніше ми повідомляли, як правильно сказати українською "кульок". Є аж цілих шість поширених варіантів.
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