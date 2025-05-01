Международный день труда - празднуют ли в Украине

Люди отдыхают. Иллюстративное фото: freepik

Международный День труда 1 мая празднуютв более чем 100 странах мира. Также ранее этот день был официальным выходным в Украине, однако это изменилось во время военного положения.

Об этом рассказали в материале Новини.LIVE.

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Празднование Дня труда в Украине

Так, в Украине Международный день труда отмечается 1 мая. Этот праздник входит в перечень государственных праздников в законодательстве Украины и является официальным выходным. Ранее он назывался "День международной солидарности трудящихся" и в 2017 году Верховная Рада переименовала его в "День труда", а также отменила выходной день 2 мая.

Однако с началом полномасштабного вторжения России и в условиях действия военного положения правительство внесло изменения в график выходных дней, поэтому сейчас этот день не является официальным выходным.

Семья на отдыхе. Иллюстративное фото: depositphotos

Традиции празднования

Что касается празднования, то День труда в Украине обычно не сопровождается масштабными мероприятиями. Большинство людей просто отдыхают и проводят это время с семьей.

Напомним, в Кремле предложили трехдневное перемирие, посвященное 9 мая.

Зато президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня должно быть установлено на постоянной основе.