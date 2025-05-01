Міжнародний день праці — чи святкують в Україні

Як святкують Міжнародний день праці в Україні
Міжнародний День праці 1 травня святкують у понад 100 країнах світу. Також раніше цей день був офіційним вихідним в Україні, однак це змінилося під час воєнного стану.
Про це розповіли у матеріалі Новини.LIVE.
Святкування Дня праці в Україні
Так, в Україні Міжнародний день праці відзначається 1 травня. Це свято входить до переліку державних свят у законодавстві України та є офіційним вихідним. Раніше він мав назву "День міжнародної солідарності трудящих" та у 2017 році Верховна Рада перейменувала його на "День праці", а також скасувала вихідний день 2 травня.
Однак з початком повномасштабного вторгнення Росії та в умовах дії воєнного стану уряд вніс зміни до графіка вихідних днів, тому наразі цей день не є офіційним вихідним.
Традиції святкування
Щодо святкування, то День праці в Україні зазвичай не супроводжується масштабними заходами. Більшість людей просто відпочивають та проводять цей час з родиною.
Нагадаємо, у Кремлі запропонували триденне перемир'я, присвячене 9 травня.
Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню має бути встановлене на постійній основі.
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