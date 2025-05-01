Міжнародний день праці — чи святкують в Україні

Люди відпочивають. Ілюстративне фото: freepik

Міжнародний День праці 1 травня святкують у понад 100 країнах світу. Також раніше цей день був офіційним вихідним в Україні, однак це змінилося під час воєнного стану.

Про це розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Святкування Дня праці в Україні

Так, в Україні Міжнародний день праці відзначається 1 травня. Це свято входить до переліку державних свят у законодавстві України та є офіційним вихідним. Раніше він мав назву "День міжнародної солідарності трудящих" та у 2017 році Верховна Рада перейменувала його на "День праці", а також скасувала вихідний день 2 травня.

Однак з початком повномасштабного вторгнення Росії та в умовах дії воєнного стану уряд вніс зміни до графіка вихідних днів, тому наразі цей день не є офіційним вихідним.

Родина на відпочинку. Ілюстративне фото: depositphotos

Традиції святкування

Щодо святкування, то День праці в Україні зазвичай не супроводжується масштабними заходами. Більшість людей просто відпочивають та проводять цей час з родиною.

Нагадаємо, у Кремлі запропонували триденне перемир'я, присвячене 9 травня.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню має бути встановлене на постійній основі.