Россия запускает дроны для слежения за поставками оружия в Украину

Российский дрон. Фото: Defense News



Россия или ее агенты могут использовать беспилотники для слежения за маршрутами поставок оружия в Украину, проходящими через восточную Германию. Полеты дронов вызывают серьезное беспокойство среди немецкой и американской разведки.

Об этом сообщает The New York Times.

Россия использует дроны для сбора данных

В Германии усилили системы противодействия дронам на военных базах после многочисленных сообщений о полетах беспилотников. Часть аппаратов оказалась иранского производства, а некоторые из них могли запускать с судов в Балтийском море. Американские официальные лица подтвердили факты полетов, хотя происхождение аппаратов точно не установлено.

"Эти полеты над маршрутами поставок — это чистая шпионская деятельность, ведь Россия пытается определить, какие компании производят оружие для Украины и как именно его транспортируют в Польшу и дальше", — заявил Сет Джонс из Центра стратегических и международных исследований.

По его словам, полученные данные могут помочь российской армии оценивать тип и количество оружия, поступающего в Украину. Это также создает риски будущих диверсий или актов саботажа на маршрутах поставок. Западные чиновники соглашаются, что такая активность представляет угрозу безопасности Европы.

"Это могут быть покушения, это могут быть препятствия для гражданской авиации, а также попытки масштабных кибератак против большой страны НАТО", — отметил генсек Альянса Марк Рютте.

Российская диверсионная кампания привела к пожарам на складах в Великобритании, нападению на дамбу в Норвегии, попыткам перерезать кабели под Балтийским морем и ряду операций, направленных на то, чтобы приблизить войну в Украине к сердцу Европы и подорвать поддержку Киева.

После того как в прошлом году количество российских диверсий достигло пика, в этом году оно значительно сократилось, по словам экспертов и представителей западных разведывательных служб. Это, по крайней мере частично, является результатом усиления безопасности в Европе и усилий разведывательных служб США и Европы по предотвращению нападений.

