Росія запускає дрони для стеження за поставками зброї в Україну

Російський дрон. Фото: Defense News



Росія або її агенти можуть використовувати безпілотники для стеження за маршрутами постачання зброї в Україну, що проходять через східну Німеччину. Польоти дронів викликають серйозне занепокоєння серед німецької та американської розвідки.

Про це повідомляє The New York Times.

Реклама

Читайте також:

Росія використовує дрони для збору даних

У Німеччині посилили системи протидії дронам на військових базах після численних повідомлень про польоти безпілотників. Частина апаратів виявилася іранського виробництва, а деякі з них могли запускати із суден у Балтійському морі. Американські офіційні особи підтвердили факти польотів, хоча походження апаратів достеменно не встановлено.

"Ці польоти над маршрутами постачань — це чиста шпигунська діяльність, адже Росія намагається визначити, які компанії виробляють зброю для України і як саме її транспортують до Польщі й далі", — заявив Сет Джонс із Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

За його словами, отримані дані можуть допомогти російській армії оцінювати тип і кількість зброї, що надходить до України. Це також створює ризики майбутніх диверсій чи актів саботажу на маршрутах постачання. Західні чиновники погоджуються, що така активність становить загрозу безпеці Європи.

"Це можуть бути замахи, це можуть бути перешкоди для цивільної авіації, а також спроби масштабних кібератак проти великої країни НАТО", — зазначив генсек Альянсу Марк Рютте.

Російська диверсійна кампанія призвела до пожеж на складах у Великій Британії, нападу на дамбу в Норвегії, спроб перерізати кабелі під Балтійським морем та низки операцій, спрямованих на те, щоб наблизити війну в Україні до серця Європи та підірвати підтримку Києва.

Після того як минулого року кількість російських диверсій досягла піка, цього року вона значно скоротилася, за словами експертів та представників західних розвідувальних служб. Це, принаймні частково, є результатом посилення безпеки в Європі та зусиль розвідувальних служб США та Європи щодо запобігання нападам.

Нагадаємо, що представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив: тристоронні переговори з ядерного роззброєння за участю Китаю, США та Росії не можна вважати доцільними.

Раніше ми також інформували, що майже 70% зброї, яку Україна отримала як закордонну допомогу, виявилися непридатними для сучасних бойових дій.