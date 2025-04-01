Возвращение украинцев из-за границы: в Минсоцполитики рассказали о стратегии

Дарья Марчак. Фото: Скриншот видео

В разработанной демографической стратегии до 2040-го года есть утвержденный план мероприятий и отдельный пункт по возвращению украинцев из-за рубежа. Речь не только о тех, кто уехал из Украины из-за войны, но и тех, которые в целом живут за рубежом уже во втором поколении, но активно вовлечены в жизнь в Украине.

Об этом Новини.LIVE рассказала первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

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По мнению Марчак, важно создать условия для возвращения обеих категорий украинцев домой. А для этого в стране должны быть созданы конкурентоспособные условия для возвращения.

"Есть два важных фактора для возвращения украинцев. Эмоциональный, а это ощущение дома, где есть семья и друзья. Второй фактор — возможности самореализации в Украине. И это наше сильное преимущество по сравнению с другими странами. У нас на много легче и быстрее можно профессионально развиваться и строить карьеру. И многие украинцы знают об этом", — рассказала чиновница.

По ее убеждению, в Украине можно пройти карьерную лестницу за 10 лет. Что "в других странах за всю жизнь вряд ли получится", — сказала она. Поэтому государство должно информировать о возможностях профессиональной карьерной самореализации в Украине.

"Как следствие, это рост в нашей стране. Тем более сейчас, когда мы испытываем очень большой дефицит на рынке труда. Абсолютное большинство украинских работодателей говорят о том, что кадры нужны здесь и сейчас. Украинцы за рубежом должны узнавать о вакансиях у нас по их специальности, где можно развиваться, и возвращаться домой без опасений", — подытожила Марчак.

Напомним, по словам директора Института демографии Эллы Либановой, под действием закона о временной защите в странах ЕС находятся 4,3 млн украинцев. Сейчас невозможно сказать, сколько из них вернутся обратно домой, все будет зависеть от окончания войны.

Также демограф добавила, что Всемирная организация здравоохранения изменила возрастную классификацию. Молодость теперь длится до 45 лет.