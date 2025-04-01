Поверення українців з-за кордону: у Мінсоцполітики розповіли про стратегію

Дарина Марчак. Фото: Скріншот відео

У розробленій демографічній стратегії до 2040-го року є затверджений план заходів та окремий пункт щодо повернення українців з-за кордону. Мова не лише про тих, хто поїхав з України через війну, а й тих, які загалом мешкають за кордоном вже у другому поколінні та активно залучені до життя в Україні.

Про це Новини.LIVE розповіла перша заступниця міністреки соцполітики Дарина Марчак.

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На думку Марчак, важливо створити умови для повернення обох категорій українців додому. А для цього у країні мають бути створені конкурентоспроможні умови для повернення.

"Є два важливі фактори для повернення українців. Емоційний, а це відчуття дому, де є родина та друзі. І друге — фактор можливості самореалізації в Україні. І це наша сильна перевага у порівнянні з іншими країнами. У нас на багато легше та швидше можна професійно розвиватися та будувати кар’єру. І багато українців знають про це", — розповіла чиновниця.

На її переконання, в Україні можна пройти кар’єрні сходини за 10 років. Що "в інших країнах за все життя навряд чи вийде", — сказала вона. Відтак держава має інформувати про можливості професійної кар'єрної самореалізації в Україні.

"Як наслідок, це зростання в нашій країні. Тим більше зараз, коли ми сьогодні відчуваємо дуже великий дефіцит на ринку праці. Абсолютна більшість українських роботодавців говорять про те, що кадри потрібні тут і зараз. Українці за кордоном мають дізнаватися про вакансії у нас за їхнім фахом, де можна розвиватися, та повертатися додому без острахів", — підсумувала Марчак.

Нагадаємо, за словами директорка Інституту демографії Елли Лібанової, під дією закону про тимчасовий захист у країнах ЄС перебувають 4,3 млн українців. Наразі неможливо сказати, скільки із них повернуться назад додому, все буде залежати від закінчення війни.

Також демографиня додала, що Всесвітня організація охорони здоров'я змінила вікову класифікацію. Молодість тепер триває до 45 років.