Поддержка Германии — Шольц пообещал в дальнейшем помогать Украине

Обращение Олафа Шольца в канун Нового года. Фото: Reuters

Берлин будет и дальше поддерживать Украину в войне с российской агрессией. Германия не допустит распространения войны.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время новогоднего обращения, передает издание Zeit во вторник, 31 декабря.

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Германия продолжит поддерживать Украину

Как отметил Шольц, Украина не останется без помощи Германии в борьбе с российской агрессией. Он добавил, что многие граждане Германии восприняли жестокую захватническую войну России против Украины с чувством растущей тревоги.

"Уверяю вас, что мы не оставим Украину и продолжим поддерживать Украину, как никто другой в Европе", — сказал он.

Берлин, по словам Шольца, сделает все, чтобы война не распространялась. В то же время правительство "сохранит хладнокровие".

Напомним, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Он назначил выборы нового правительства страны к началу следующего года.

Украина получила еще один крупный пакет военной помощи от Германии. Он содержит широкий спектр современного вооружения и оборудования, включая средства противовоздушной обороны.