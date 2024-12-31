Поддержка Германии — Шольц пообещал в дальнейшем помогать Украине

Как никто другой в Европе — Шольц заверил в поддержке Украины
Берлин будет и дальше поддерживать Украину в войне с российской агрессией. Германия не допустит распространения войны.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время новогоднего обращения, передает издание Zeit во вторник, 31 декабря.
Германия продолжит поддерживать Украину
Как отметил Шольц, Украина не останется без помощи Германии в борьбе с российской агрессией. Он добавил, что многие граждане Германии восприняли жестокую захватническую войну России против Украины с чувством растущей тревоги.
"Уверяю вас, что мы не оставим Украину и продолжим поддерживать Украину, как никто другой в Европе", — сказал он.
Берлин, по словам Шольца, сделает все, чтобы война не распространялась. В то же время правительство "сохранит хладнокровие".
Напомним, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Он назначил выборы нового правительства страны к началу следующего года.
Украина получила еще один крупный пакет военной помощи от Германии. Он содержит широкий спектр современного вооружения и оборудования, включая средства противовоздушной обороны.
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