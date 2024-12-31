Підтримка Німеччини — Шольц пообіцяв надалі допомагати Україні

Звернення Олафа Шольца напередодні Нового року. Фото: Reuters

Берлін буде й надалі підтримувати Україну у війні з російською агресією. Німеччина не допустить поширення війни.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час новорічного звернення, передає видання Zeit у вівторок, 31 грудня.

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Як зазначив Шольц, Україна не залишиться без допомоги Німеччини в її боротьбі з російською агресією. Він додав, що багато громадян Німеччини сприйняли жорстоку загарбницьку війну Росії проти України з почуттям зростаючої тривоги.

"Запевняю вас, що ми не залишимо Україну і продовжимо підтримувати Україну, як ніхто інший у Європі", — сказав він.

Берлін, за словами Шольца, зробить все, щоб війна не поширювалась. Водночас уряд "збереже холоднокровність".

Нагадаємо, Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг. Він призначив вибори нового уряду країни на початок наступного року.

Україна отримала черговий великий пакет військової допомоги від Німеччини. Він містить широкий спектр сучасного озброєння та обладнання, включно із засобами протиповітряної оборони.