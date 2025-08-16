Как сделать для украинцев лучшие условия в прифронтовых районах — Гетманцев рассказал

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Украина должна создать условия для того, чтобы прифронтовые районы развивались. Это касается как периода до завершения военной активной фазы на этих территориях, так и после.

Об этом заявил председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Украинцам в прифронтовых районах должны предоставить льготные условия

Гетманцев пояснил, что правительство уже утвердило программу, которая предусматривает поддержку прифронтовых территорий.

Кроме того, по его словам, сейчас существует программа "єОселя", которая должна особенно развиваться для этих регионов. В частности, должны быть льготные условия для того, чтобы люди покупали жилье.

"И это жилье должно касаться не только новостроек, но и "вторички", это принципиально. Потому что жилье является основной потребностью человека в любом регионе", — добавил он.

Напомним, что в прифронтовых городах пока даже нет компенсаций за разрушенное жилье.

Недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала количество молодежи, которая берет ипотеку на жилье.