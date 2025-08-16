Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Как развивать прифронтовые регионы — Гетманцев объяснил

Как развивать прифронтовые регионы — Гетманцев объяснил

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 18:37
Как сделать для украинцев лучшие условия в прифронтовых районах — Гетманцев рассказал
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Украина должна создать условия для того, чтобы прифронтовые районы развивались. Это касается как периода до завершения военной активной фазы на этих территориях, так и после.

Об этом заявил председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Украинцам в прифронтовых районах должны предоставить льготные условия

Гетманцев пояснил, что правительство уже утвердило программу, которая предусматривает поддержку прифронтовых территорий.

Кроме того, по его словам, сейчас существует программа "єОселя", которая должна особенно развиваться для этих регионов. В частности, должны быть льготные условия для того, чтобы люди покупали жилье.

"И это жилье должно касаться не только новостроек, но и "вторички", это принципиально. Потому что жилье является основной потребностью человека в любом регионе", — добавил он.

Напомним, что в прифронтовых городах пока даже нет компенсаций за разрушенное жилье.

Недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала количество молодежи, которая берет ипотеку на жилье.

украинцы Даниил Гетманцев жилье война в Украине фронт
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации