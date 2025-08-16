Як зробити для українців кращі умови у прифронтових районах — Гетманцев розповів

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Україна має створити умови для того, аби прифронтові райони розвивалися. Це стосується як періоду до завершення військової активної фази на цих територіях, так і після.

Про це заявив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтервʼю Новини.LIVE.

Українцям у прифронтових районах мають надати пільгові умови

Гетманцев пояснив, що уряд вже затвердив програму, яка передбачає підтримку прифронтових територій.

Крім того, за його словами, зараз існує програма "єОселя", яка має особливо розвиватися для цих регіонів. Зокрема, повинні бути пільгові умови для того, аби люди купували житло.

"І це житло має стосуватися не тільки новобудов, але і "вторинки", це принципово. Бо житло є основною потребою людини в будь-якому регіоні", — додав він.

Нагадаємо, що у прифронтових містах наразі навіть немає компенсацій за зруйноване житло.

Нещодавно премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко назвала кількість молоді, яка бере іпотеку на житло.