Как финансируют депутатов во Франции и Украине — Мовчан сравнил

Верховная Рада Украины. Фото иллюстративное: УНИАН

Народный депутат Алексей Мовчан рассказал, как работает парламентская система в других странах. Он объяснил, как финансируют депутатов во Франции и Украине.

Об этом Алексей Мовчан рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 31 марта.

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Финансирование депутатов в Украине и Франции

Мовчан говорит, что французским депутатам выделяют 120 тысяч евро в год, а также оплачивают все рабочие поездки. По его словам, в Украине — всего 7 тысяч гривен в месяц на бензин.

Нардеп отметил, что французские депутаты из заморских территорий регулярно летают в Париж бизнес-классом за счет государства.

У него спросили, поддержал бы он такую систему для Украины.

"Если бы в Украине было такое ВВП, как во Франции, и не было войны — наверное. Я думаю, что это было бы справедливо", — ответил он.

Напомним, 25 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении зарплат работникам министерств.

Впоследствии Мовчан заявил, что зарплату госслужащим необходимо повысить для устойчивости государственной системы.