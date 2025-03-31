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Як фінансують депутатів у Франції та Україні — відповідь нардепа

31 березня 2025 18:25
Аркадій Пастула - Редактор
Як фінансують депутатів у Франції та Україні — Мовчан порівняв
Верховна Рада України. Фото ілюстративне: УНІАН
Аркадій Пастула - Редактор

Народний депутат Олексій Мовчан розповів, як працює парламентська система в інших країнах. Він пояснив, як фінансують депутатів у Франції та Україні.

Про це Олексій Мовчан розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 31 березня.

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Мовчан каже, що французьким депутатам виділяють 120 тисяч євро на рік, а також оплачують усі робочі поїздки. За його словами, в Україні — лише 7 тисяч гривень на місяць на бензин.

Нардеп зазначив, що французькі депутати з заморських територій регулярно літають до Парижа бізнес-класом за кошт держави.

У нього запитали, чи підтримав би він таку систему для України.

"Якби в Україні було таке ВВП, як у Франції, і не було війни — напевно. Я думаю, що це було б справедливо", — відповів він.

Нагадаємо, 25 березня Верховна Рада України прийняла законопроєкт про підвищення зарплат працівникам міністерств.

Згодом Мовчан заявив, що зарплату держслужбовцям необхідно підвищити для стійкості державної системи.

Франція Україна нардепи фінанси парламент
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