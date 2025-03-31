Як фінансують депутатів у Франції та Україні — Мовчан порівняв

Верховна Рада України. Фото ілюстративне: УНІАН

Народний депутат Олексій Мовчан розповів, як працює парламентська система в інших країнах. Він пояснив, як фінансують депутатів у Франції та Україні.

Про це Олексій Мовчан розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 31 березня.

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Фінансування депутатів в Україні та Франції

Мовчан каже, що французьким депутатам виділяють 120 тисяч євро на рік, а також оплачують усі робочі поїздки. За його словами, в Україні — лише 7 тисяч гривень на місяць на бензин.

Нардеп зазначив, що французькі депутати з заморських територій регулярно літають до Парижа бізнес-класом за кошт держави.

У нього запитали, чи підтримав би він таку систему для України.

"Якби в Україні було таке ВВП, як у Франції, і не було війни — напевно. Я думаю, що це було б справедливо", — відповів він.

Нагадаємо, 25 березня Верховна Рада України прийняла законопроєкт про підвищення зарплат працівникам міністерств.

Згодом Мовчан заявив, що зарплату держслужбовцям необхідно підвищити для стійкості державної системи.