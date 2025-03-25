Мовчан пояснив, чому необхідно підвищити зарплати держслужбовцям

Чоловік біля банкомату. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Народний депутат Олексій Мовчан пояснив, навіщо підвищувати зарплату держслужбовцям. За його словами, рішення необхідне для стійкості державної системи.

Про це Олексій Мовчан сказав в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 25 березня.

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Підняття зарплат держслужбовцям

"У нас загалом є проблема із оплатою праці не лише державних службовців, але і їх так само, тобто проблема важка, там немає простого рішення. Не можна сказати, що одним треба дати, а іншим не дати. Я маю на увазі людям, які працюють на державу", — наголосив Мовчан.

За його словами, наразі існує криза кадрів на державній службі. Він зауважив, що це одна з причин "захворювань" слабкості держави, яка може мати погані наслідки.

Мовчан каже, що фінансування державного апарату залишається непростим питанням.

За словами нардепа, підвищення зарплат держслужбовцям та військовим — це не однакова сума. Він пояснив, що в країну 1,3 млн воїнів, а службовців у десять разів менше.

"Це не те, щоби з однієї кишені в іншу переклав і вирішив проблему. Непопулярне рішення (підвищення зарплат для працівників міністерств — ред.), але для стійкості державної системи воно має бути", — додав Мовчун.

Нагадаємо, 25 березня Рада підтримала законопроєкт про підвищення зарплат працівникам міністерств.

Раніше, лейтенант третього механізованого батальйону Олександр Косюк зазначив, що зі 100 тисяч гривень зарплатні у військових залишається лише половина, оскільки інше йде на спорядження.