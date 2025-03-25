Мовчан пояснив, чому необхідно підвищити зарплати держслужбовцям

Нардеп пояснив, навіщо підвищувати зарплату держслужбовцям
Народний депутат Олексій Мовчан пояснив, навіщо підвищувати зарплату держслужбовцям. За його словами, рішення необхідне для стійкості державної системи.
Про це Олексій Мовчан сказав в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 25 березня.
Підняття зарплат держслужбовцям
"У нас загалом є проблема із оплатою праці не лише державних службовців, але і їх так само, тобто проблема важка, там немає простого рішення. Не можна сказати, що одним треба дати, а іншим не дати. Я маю на увазі людям, які працюють на державу", — наголосив Мовчан.
За його словами, наразі існує криза кадрів на державній службі. Він зауважив, що це одна з причин "захворювань" слабкості держави, яка може мати погані наслідки.
Мовчан каже, що фінансування державного апарату залишається непростим питанням.
За словами нардепа, підвищення зарплат держслужбовцям та військовим — це не однакова сума. Він пояснив, що в країну 1,3 млн воїнів, а службовців у десять разів менше.
"Це не те, щоби з однієї кишені в іншу переклав і вирішив проблему. Непопулярне рішення (підвищення зарплат для працівників міністерств — ред.), але для стійкості державної системи воно має бути", — додав Мовчун.
Нагадаємо, 25 березня Рада підтримала законопроєкт про підвищення зарплат працівникам міністерств.
Раніше, лейтенант третього механізованого батальйону Олександр Косюк зазначив, що зі 100 тисяч гривень зарплатні у військових залишається лише половина, оскільки інше йде на спорядження.
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