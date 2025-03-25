Мовчан объяснил, почему необходимо повысить зарплаты госслужащим

Мужчина возле банкомата. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Народный депутат Алексей Мовчан объяснил, зачем повышать зарплату госслужащим. По его словам, решение необходимо для устойчивости государственной системы.

Об этом Алексей Мовчан сказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 25 марта.

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Поднятие зарплат госслужащим

"У нас в целом есть проблема с оплатой труда не только государственных служащих, но и их так же, то есть проблема тяжелая, там нет простого решения. Нельзя сказать, что одним надо дать, а другим не дать. Я имею в виду людям, которые работают на государство", — подчеркнул Мовчан.

По его словам, сейчас существует кризис кадров на государственной службе. Он отметил, что это одна из причин "заболеваний" слабости государства, которая может иметь плохие последствия.

Мовчан говорит, что финансирование государственного аппарата остается непростым вопросом.

По словам нардепа, повышение зарплат госслужащим и военным — это не одинаковая сумма. Он объяснил, что в стране 1,3 млн воинов, а служащих в десять раз меньше.

"Это не то, чтобы из одного кармана в другой переложил и решил проблему. Непопулярное решение (повышение зарплат для работников министерств. — Ред.), но для устойчивости государственной системы оно должно быть", — добавил Мовчун.

Напомним, 25 марта Рада поддержала законопроект о повышении зарплат работникам министерств.

Ранее, лейтенант третьего механизированного батальона Александр Косюк отметил, что из 100 тысяч гривен зарплаты у военных остается только половина, поскольку остальное идет на снаряжение.