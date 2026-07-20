Я ухожу с улыбкой: Кир Стармер официально покинул пост премьер-министра Великобритании

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Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Кир Стармер только что выступил со своей последней речью в качестве премьер-министра. Он заявил, что, находясь на посту лидера лейбористов, «вывел партию из состояния исторического поражения в 2019 году и преобразовал её таким образом, чтобы она одержала убедительную победу на выборах 2024 года».



Он добавил, что его правительство избавило детей от бедности, сократило иммиграцию, укрепило оборону и повысило международную репутацию Великобритании.



Стармер отметил, что «в мире, где наши враги не остановятся ни перед чем, чтобы разделить нас», отчасти благодаря «нашей непоколебимой решимости перед храбрым народом Украины», чрезвычайно важно, чтобы страна объединилась.



Он пожелал своему преемнику Энди Бернему успехов и поблагодарил сотрудников Даунинг-стрит и свою жену Викторию:



Я ухожу с достоинством, с улыбкой и горжусь всем, чего мы достигли. Большое спасибо.



После этого Стармер под громкие аплодисменты отправился в Букингемский дворец, где подаст королю Чарльзу III заявление об отставке и предложит Бернема в качестве своего преемника.

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