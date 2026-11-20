Глава Минветеранов Виталий Ким. Фото: Минветеранов

За первые 100 дней на посту министра по делам ветеранов Виталий Ким сформировал команду, определил 60 приоритетных направлений работы и добился увеличения финансирования ветеранской политики на следующий год на 3 млрд грн. Среди главных приоритетов на будущее — преодоление бюрократии, создание единой системы услуг для ветеранов, развитие психологической поддержки и привлечение бизнеса к трудоустройству ветеранов.

О первых результатах работы, резонансных высказываниях о послевоенной адаптации военных, признании собственных ошибок и дальнейших планах министр рассказал в интервью "Армія FM", передает Новини.LIVE.

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Ким рассказал, как планирует избавиться от бюрократии в сфере ветеранской политики

По словам Кима, за первые месяцы работы министерство укрепило управленческую команду, в частности привлекло заместителя министра по психологической поддержке. После анализа проблематики определили 60 критических процессов, назначили ответственных за каждый из них и установили сроки выполнения. Также сформировали план работы на следующие шесть месяцев и год.

Среди практических результатов — запуск образовательных программ и дополнительные 3 млрд грн в бюджете на следующий год для развития политики в отношении ветеранов.

В частности, финансирование поддержки ветеранского предпринимательства планируется увеличить с 300 до 800 млн грн, а финансирование жилищных выплат — еще на 1,2 млрд грн.

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Ким подчеркивает: проблемы ветеранов невозможно решить усилиями только одного министерства. Поэтому одним из ключевых направлений стало межведомственное взаимодействие. В каждом министерстве уже есть заместитель, который лично отвечает за политику в отношении ветеранов. Сейчас ведется работа над объединением реестров и налаживанием процедур взаимодействия между государственными структурами.

"Не должно быть так, чтобы ветеран был курьером между министерствами. Это должны быть проблемы государства, которые государство решает само", — подчеркнул министр.

Отдельно в интервью Виталий Ким вернулся к резонансным высказываниям о возможных трудностях послевоенной адаптации ветеранов, которые вызвали негативную реакцию части ветеранского сообщества. Министр извинился перед всеми, кого могли задеть его слова, и признал, что допустил ошибки в формулировках. Также он отметил, что в дальнейшем будет стараться придерживаться более официального формата общения.

"Прежде всего я хочу извиниться перед всеми, кого это задело. Я знаю, что такие люди есть. В дальнейшем буду стараться придерживаться более официального формата общения", — сказал Виталий Ким.

В то же время он пояснил, что хотел привлечь внимание общества к проблемам, которые могут возникнуть при возвращении большого количества военных к гражданской жизни. По его убеждению, государство должно готовиться к этим вызовам уже сейчас, а не реагировать на них постфактум.

"Я не привык замалчивать проблемы. Хочу о них говорить и готовиться к их решению", — подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что считает ветеранов лидерами будущего восстановления. Ведь их опыт, навыки управления, способность принимать сложные решения и брать на себя ответственность могут стать важным ресурсом для восстановления страны.

"Ветеран — это не пассивная часть страны, а активная часть, которая будет восстанавливать государство", — отметил Ким.

Главной задачей дальнейшей работы Виталий Ким называет построение системы, в которой ветеран сможет получить необходимые услуги без лишней бюрократии и необходимости самостоятельно координировать работу различных государственных учреждений.

Для этого министерство работает над объединением реестров между ведомствами, созданием единой базы данных и единого портала доступа к системе услуг. Также продолжается работа над развитием Государственной службы сопровождения ветеранов, в которой сегодня работают почти 3 тысячи специалистов.

По словам министра, важно внедрить единые стандарты работы и контроля качества услуг, чтобы ветеран получал одинаковый уровень поддержки независимо от места проживания. Особое внимание планируется уделить небольшим и прифронтовым общинам, где инфраструктура для ветеранов зачастую недостаточно развита.

"Я хочу, чтобы работу Министерства по делам ветеранов оценивали не по количеству презентаций, форумов, консультаций или выступлений, а по количеству услуг и успешных кейсов, которые ветераны получили в конечном итоге", — подчеркнул Ким.

Еще одно важное направление — психологическая реабилитация. Министр говорит о нехватке профильных военных психологов, которые должны работать с ветеранами, людьми, вернувшимися из плена, семьями пропавших без вести и погибших. По его мнению, психологическая помощь не должна ограничиваться разовыми консультациями или формальными обследованиями. Необходимо системное сопровождение, мониторинг состояния человека и оценка результатов восстановления.

Параллельно Министерство работает над привлечением бизнеса к трудоустройству ветеранов. Речь идет не только о создании рабочих мест, но и об обновлении законодательства, пересмотре устаревших требований к условиям труда и формировании стимулов для работодателей. Ким убежден, что бизнес должен готовиться к увеличению количества ветеранов на рынке труда уже сейчас.

По словам Кима, политика в отношении ветеранов должна стать частью долгосрочной стратегии развития Украины, а ветераны — влиять на формирование будущего государства.

"Ветеран — это лидер страны, на которого нужно равняться. Это человек, на которого нужно ориентироваться", — говорит Виталий Ким.

По его словам, задача государства — создать правила и инструменты, которые дадут ветеранам возможность самостоятельно выбирать свой путь, развиваться, работать и реализовывать собственный потенциал.

"Я пришел сюда ради результата. Мне не нужно сидеть и давать удобные ответы на удобные вопросы. Я готов к критике, готов многим пожертвовать ради результата", — подытожил министр.

Как писали Новини.LIVE, министр по делам ветеранов Виталий Ким считает, что быстрой демобилизации после завершения войны ожидать не стоит, ведь Украина пока не готова к массовому возвращению военных. В качестве примера он привёл опыт Второй мировой войны, когда расформирование армии длилось семь лет — с 1945-го по 1952-й. Ким также предупредил о риске оттока ветеранов за границу после открытия границ и подчеркнул, что государство должно заранее создавать рабочие места и стимулы для бизнеса, который будет трудоустраивать бывших военных.

Кроме того, Ким сообщил, что в Украине планируют упростить процедуру получения статуса участника боевых действий благодаря цифровизации и обмену информацией между государственными реестрами. Он пояснил, что в настоящее время процедура состоит из семи этапов, три из которых являются обязательными: прохождение ВЛК, сдача оружия и получение удостоверения. Остальные процессы государство могло бы осуществлять самостоятельно, чтобы военным не приходилось собирать справки и передавать документы между различными учреждениями.