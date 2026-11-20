Очільник Мінветеранів Віталій Кім. Фото: Мінветеранів

За перші 100 днів на посаді міністра у справах ветеранів Віталій Кім сформував команду, визначив 60 критичних напрямів роботи та домігся збільшення фінансування ветеранської політики на наступний рік на 3 млрд грн. Серед головних пріоритетів на майбутнє — подолання бюрократії, створення єдиної системи ветеранських послуг, розвиток психологічної підтримки та залучення бізнесу до працевлаштування ветеранів.

Про перші результати роботи, резонансні висловлювання щодо післявоєнної адаптації військових, визнання власних помилок і подальші плани міністр розповів в інтерв’ю Армія FM, передає Новини.LIVE.

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Кім розповів, як планує позбутися бюрократії у сфері ветеранської політики

За словами Кіма, за перші місяці роботи Міністерство посилило управлінську команду, зокрема залучило заступника міністра з психологічної підтримки. Після аналізу проблематики визначили 60 критичних процесів, призначили відповідальних за кожен із них і встановили терміни виконання. Також сформували план роботи на наступні шість місяців і рік.

Серед практичних результатів — запуск освітніх програм і додаткові 3 млрд грн у бюджеті на наступний рік для розвитку ветеранської політики.

Зокрема, фінансування підтримки ветеранського підприємництва планують збільшити з 300 до 800 млн грн, а фінансування житлових виплат — ще на 1,2 млрд грн.

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Кім наголошує: проблеми ветеранів неможливо вирішити зусиллями лише одного міністерства. Тому одним із ключових напрямів стала міжвідомча взаємодія. У кожному міністерстві вже є заступник, який особисто відповідає за ветеранську політику. Зараз триває робота над об’єднанням реєстрів і налагодженням процедур взаємодії між державними структурами.

"Не має бути так, щоб ветеран був кур’єром між міністерствами. Це мають бути проблеми держави, які держава вирішує сама", — наголосив міністр.

Окремо в інтерв’ю Віталій Кім повернувся до резонансних висловлювань про можливі труднощі післявоєнної адаптації ветеранів, які викликали негативну реакцію частини ветеранської спільноти. Міністр перепросив перед усіма, кого могли зачепити його слова, і визнав, що припустився помилок у формулюваннях. Також зазначив, що надалі намагатиметься дотримуватися більш офіційного формату спілкування.

"Насамперед я хочу вибачитися перед усіма, кого це зачепило. Я знаю, що такі люди є. Надалі намагатимуся дотримуватися більш офіційного формату спілкування", — сказав Віталій Кім.

Водночас він пояснив, що хотів привернути увагу суспільства до проблем, які можуть виникнути під час повернення великої кількості військових до цивільного життя. На його переконання, держава має готуватися до цих викликів уже зараз, а не реагувати на них постфактум.

"Я не звик замовчувати проблеми. Хочу про них говорити й готуватися до їх вирішення", — підкреслив міністр.

Він також наголосив, що вважає ветеранів лідерами майбутнього відновлення. Адже, їхній досвід, навички управління, здатність ухвалювати складні рішення та брати на себе відповідальність можуть стати важливим ресурсом для відновлення країни.

"Ветеран — це не пасивна частина країни, а активна частина, яка відновлюватиме державу", — зазначив Кім.

Головним завданням подальшої роботи Віталій Кім називає побудову системи, у якій ветеран зможе отримати необхідні послуги без зайвої бюрократії та необхідності самостійно координувати роботу різних державних установ.

Для цього Міністерство працює над об’єднанням реєстрів між відомствами, створенням єдиної бази даних і точки входу до системи послуг. Також триває робота над розвитком Державної служби супроводу ветеранів, у якій сьогодні працюють майже 3 тисячі фахівців.

За словами міністра, важливо запровадити єдині стандарти роботи та контролю якості послуг, щоб ветеран отримував однаковий рівень підтримки незалежно від місця проживання. Особливу увагу планують приділити невеликим і прифронтовим громадам, де ветеранська інфраструктура часто недостатньо розвинена.

"Я хочу, щоб роботу Міністерства у справах ветеранів оцінювали не за кількістю презентацій, форумів, консультацій чи виступів, а за кількістю послуг та успішних кейсів, які ветерани отримали в кінцевому результаті", — наголосив Кім.

Ще один важливий напрям — психологічне відновлення. Міністр говорить про дефіцит профільних військових психологів, які мають працювати з ветеранами, людьми, що повернулися з полону, родинами зниклих безвісти та загиблих. На його переконання, психологічна допомога не повинна обмежуватися разовими консультаціями чи формальними обстеженнями. Потрібен системний супровід, моніторинг стану людини та оцінка результатів відновлення.

Паралельно Міністерство працює над залученням бізнесу до працевлаштування ветеранів. Йдеться не лише про створення робочих місць, а й про оновлення законодавства, перегляд застарілих вимог до умов праці та формування стимулів для роботодавців. Кім переконаний, що бізнес має готуватися до збільшення кількості ветеранів на ринку праці вже зараз.

За словами Кіма, ветеранська політика має стати частиною довгострокової стратегії розвитку України, а ветерани — впливати на формування майбутнього держави.

"Ветеран — це лідер країни, з якого треба брати приклад. Це людина, на яку потрібно рівнятися", — говорить Віталій Кім.

За його словами, завдання держави — створити правила та інструменти, які дадуть ветеранам можливість самостійно обирати свій шлях, розвиватися, працювати й реалізовувати власний потенціал.

"Я прийшов сюди заради результату. Мені не потрібно сидіти й давати зручні відповіді на зручні запитання. Я готовий до критики, готовий багато чим жертвувати заради результату", — підсумував міністр.

Як писали Новини.LIVE, міністр у справах ветеранів Віталій Кім вважає, що швидкої демобілізації після завершення війни очікувати не варто, адже Україна поки не готова до масового повернення військових. Як приклад він навів досвід Другої світової війни, коли розпуск армії тривав сім років — із 1945-го до 1952-го. Кім також попередив про ризик відтоку ветеранів за кордон після відкриття кордонів і наголосив, що держава має заздалегідь створювати робочі місця та стимули для бізнесу, який працевлаштовуватиме колишніх військових.

Також Кім повідомляв, що в Україні планують спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій завдяки цифровізації та обміну інформацією між державними реєстрами. Він пояснив, що нині процедура складається із семи етапів, три з яких є обов'язковими: проходження ВЛК, здача зброї та отримання посвідчення. Інші процеси держава могла б виконувати самостійно, щоб військовим не доводилося збирати довідки та передавати документи між різними установами.