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Группа The Rasmus высказалась о готовности Финляндии к войне

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 15:14
The Rasmus о войне в Украине и отношении Финляндии
Рок-группа The Rasmus. Фото: Новини.LIVE

Популярная рок-группа The Rasmus заверила, что Финляндия не забывает о войне в Украине. Более того, миллион граждан готовы взять в руки оружие, если возникнет необходимость.

Об этом The Rasmus сказали в эксклюзивном комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

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"Финляндия готова к чему угодно. Мы не знаем, что принесет будущее. Финляндия теперь в НАТО и хорошо подготовлена ко многим вызовам. Есть миллион людей, готовых стать в бой, если будет необходимость", — отметил вокалист.

Що думають The Rasmus про війну в Україні
The Rasmus и главный редактор Новини.LIVE Елена Халик. Фото: Новини.LIVE

В группе отметили, что финские СМИ пристально следят за ситуацией в Украине и постоянно освещают события — Финляндия не забыла о войне, ведь это "важно для всей Европы".

"Понимаем, когда говорят, что мы забываем, потому что не пишем об этом все время. Но это трудно, когда ситуация длится долго, люди устают", — добавили в The Rasmus.

Напомним, что музыканты The Rasmus приехали в Украину в пятницу, 18 июля. Они поделились эмоциями о дне в Киеве, ведь ночью им приходилось спускаться в укрытие.

Также активно поддерживает Украину и американская рок-группа Imagine Dragons. Фронтмен на каждом концерте вспоминает о нашем государстве. Так, музыканты обошли запрет на показ украинского флага во время выступления в Венгрии.

музыка СМИ Финляндия война в Украине війна
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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