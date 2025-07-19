The Rasmus про війну в Україні та ставлення Фінляндії

Рок-гурт The Rasmus. Фото: Новини.LIVE

Популярний рок-гурт The Rasmus запевнив, що Фінляндія не забуває про війну в Україні. Щобільше, є мільйон громадян, готових взяти до рук зброю, якщо виникне потреба.

Про це The Rasmus сказали в ексклюзивному коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

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"Фінляндія готова до будь-чого. Ми не знаємо, що принесе майбутнє. Фінляндія тепер у НАТО і добре підготовлена до багатьох викликів. Є мільйон людей, готових стати до бою, якщо буде потреба", — зазначив вокаліст.

The Rasmus та головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік. Фото: Новини.LIVE

У гурті наголосили, що фінські ЗМІ пильно стежать за ситуацією в Україні та постійно висвітлюють події — Фінляндія не забула про війну, адже це "важливо для всієї Європи".

"Розуміємо, коли кажуть, що ми забуваємо, бо не пишемо про це весь час. Але це важко, коли ситуація триває довго, люди втомлюються", — додали в The Rasmus.

Нагадаємо, що музиканти The Rasmus приїхали до України в п'ятницю, 18 липня. Вони поділилися емоціями про день у Києві, адже вночі їм доводилося спускатися в укриття.

Також активно підтримує Україну й американський рок-гурт Imagine Dragons. Фронтмен на кожному концерті згадує про нашу державу. Так, музиканти обійшли заборону на показ українського прапора під час виступу в Угорщині.